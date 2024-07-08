Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Britanya GP

Mercedes, F1 yaz tatilinden önce çifte güncelleme yapacak

Mercedes, 2024 Formula 1 aracında kaydettiği son ilerlemeler ışığında Budapeşte ve Spa'ya yeni güncellemeler getiriyor.

Ezel Tan
George Russell, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, pazar günkü yarışta 2.5 yıl sonra ilk galibiyetini aldı ve Mercedes'e arka arkaya ikinci zaferini getirmiş oldu.

Mercedes, son zamanlarda performans anlamında büyük bir atılım yaptı ve Avusturya'dan sonra ikinci zaferini alarak, yıllar sonra ilk kez arka arkaya iki yarış kazandı.

Fakat Russell ve Hamilton'ın Silverstone'da ön tarafta yer almasında hava koşulları da etkili oldu ve belli noktalarda McLaren'ın daha hızlı olduğu görüldü.

Yine de Mercedes artık galibiyet için ana adaylardan birisi haline geldi ve Mercedes yönetimi de son yarışlarda kaydedilen ilerlemenin "doğrulandığını" düşünüyorlar.

Takım patronu Toto Wolff, Brackley merkezli ekibin yaz arasından önce kalan iki yarış için yeni parçalar hazırladığını söyledi.

Wolff şöyle konuştu: "Performans açısından çok daha fazlası gelecek ve bu kapsamda Budapeşte ve Spa'ya yeni güncellemeler getiriyoruz."

"Geçen hafta Verstappen ve Norris'in temas etmesinden yararlanarak kazansak da, bugün dürüst bir galibiyet aldık."

"Gerekli hıza sahiptik, George ve Lewis arka arkaya gidiyordu. Neredeyse tüm koşullarda iyiydik."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, 1st position, drives to Parc Ferme whilst flying a Union flag from his cockpit

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, 1st position, drives to Parc Ferme whilst flying a Union flag from his cockpit

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Wolff, Mercedes'in gelişimine şapka çıkarıyor.

"Beş yarış önce podyum için bile yarışamyorduk, ki bu performans gösteremediğimiz üçüncü yıldı."

"Fakat her şey aniden yerine oturdu. Birdenbire mantıklı olmayan her şey mantıklı hale geldi. Gelişim çalışmalarının sonuçları eski günlerdeki gibi geri döndü. Performans buluyoruz, bunu araca yansıtıyoruz ve bu da tur zamanına yansıyor."

"Son iki yıldır durum böyle değildi. Pilotlara zafere ulaşmalarını sağlayacak bir araç veremedik."

"Lewis'in Mercedes'le buradaki son yarışını tekrar kazanmasını sağlamak neredeyse küçük bir peri masalı gibi. Bundan daha iyi senaryo yazamazdık."

"Şu anda yaptığımız şeyin doğru olduğuna inanıyoruz."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Red Bull'un Perez konusundaki sabrı taşıyor, yakında fesih maddesi devreye girebilir

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Hamilton: "Bu zafer benim için çok değerli"

Hamilton: "Bu zafer benim için çok değerli"

Formula 1
Britanya GP
Hamilton: "Bu zafer benim için çok değerli"
Norris: "Artık galibiyet savaşında pek çok takım var"

Norris: "Artık galibiyet savaşında pek çok takım var"

Formula 1
Britanya GP
Norris: "Artık galibiyet savaşında pek çok takım var"
Pirelli Macaristan, Belçika ve Hollanda'ya götüreceği lastikleri açıkladı

Pirelli Macaristan, Belçika ve Hollanda'ya götüreceği lastikleri açıkladı

Formula 1
Britanya GP
Pirelli Macaristan, Belçika ve Hollanda'ya götüreceği lastikleri açıkladı

Son Haberler

FIA, Avusturya'da Verstappen'in siyah-beyaz uyarı bayrağı alması gerektiğini kabul etti

FIA, Avusturya'da Verstappen'in siyah-beyaz uyarı bayrağı alması gerektiğini kabul etti

F1 Formula 1
Britanya GP
FIA, Avusturya'da Verstappen'in siyah-beyaz uyarı bayrağı alması gerektiğini kabul etti
Hamilton: "Bu zafer benim için çok değerli"

Hamilton: "Bu zafer benim için çok değerli"

F1 Formula 1
Britanya GP
Hamilton: "Bu zafer benim için çok değerli"
Wolff: "Hamilton'ın üzerinden büyük bir yük kalktı"

Wolff: "Hamilton'ın üzerinden büyük bir yük kalktı"

F1 Formula 1
Britanya GP
Wolff: "Hamilton'ın üzerinden büyük bir yük kalktı"
Ocon sezon bitmeden Alpine'den ayrılacak mı?

Ocon sezon bitmeden Alpine'den ayrılacak mı?

F1 Formula 1
Britanya GP
Ocon sezon bitmeden Alpine'den ayrılacak mı?

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye