Mercedes, F1 yaz tatilinden önce çifte güncelleme yapacak
Mercedes, 2024 Formula 1 aracında kaydettiği son ilerlemeler ışığında Budapeşte ve Spa'ya yeni güncellemeler getiriyor.
Lewis Hamilton, pazar günkü yarışta 2.5 yıl sonra ilk galibiyetini aldı ve Mercedes'e arka arkaya ikinci zaferini getirmiş oldu.
Mercedes, son zamanlarda performans anlamında büyük bir atılım yaptı ve Avusturya'dan sonra ikinci zaferini alarak, yıllar sonra ilk kez arka arkaya iki yarış kazandı.
Fakat Russell ve Hamilton'ın Silverstone'da ön tarafta yer almasında hava koşulları da etkili oldu ve belli noktalarda McLaren'ın daha hızlı olduğu görüldü.
Yine de Mercedes artık galibiyet için ana adaylardan birisi haline geldi ve Mercedes yönetimi de son yarışlarda kaydedilen ilerlemenin "doğrulandığını" düşünüyorlar.
Takım patronu Toto Wolff, Brackley merkezli ekibin yaz arasından önce kalan iki yarış için yeni parçalar hazırladığını söyledi.
Wolff şöyle konuştu: "Performans açısından çok daha fazlası gelecek ve bu kapsamda Budapeşte ve Spa'ya yeni güncellemeler getiriyoruz."
"Geçen hafta Verstappen ve Norris'in temas etmesinden yararlanarak kazansak da, bugün dürüst bir galibiyet aldık."
"Gerekli hıza sahiptik, George ve Lewis arka arkaya gidiyordu. Neredeyse tüm koşullarda iyiydik."
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, 1st position, drives to Parc Ferme whilst flying a Union flag from his cockpit
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Wolff, Mercedes'in gelişimine şapka çıkarıyor.
"Beş yarış önce podyum için bile yarışamyorduk, ki bu performans gösteremediğimiz üçüncü yıldı."
"Fakat her şey aniden yerine oturdu. Birdenbire mantıklı olmayan her şey mantıklı hale geldi. Gelişim çalışmalarının sonuçları eski günlerdeki gibi geri döndü. Performans buluyoruz, bunu araca yansıtıyoruz ve bu da tur zamanına yansıyor."
"Son iki yıldır durum böyle değildi. Pilotlara zafere ulaşmalarını sağlayacak bir araç veremedik."
"Lewis'in Mercedes'le buradaki son yarışını tekrar kazanmasını sağlamak neredeyse küçük bir peri masalı gibi. Bundan daha iyi senaryo yazamazdık."
"Şu anda yaptığımız şeyin doğru olduğuna inanıyoruz."
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