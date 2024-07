Mercedes, F1 yaz tatilinden önce çifte güncelleme yapacak

Lewis Hamilton, pazar günkü yarışta 2.5 yıl sonra ilk galibiyetini aldı ve Mercedes'e arka arkaya ikinci zaferini getirmiş oldu.

Mercedes, son zamanlarda performans anlamında büyük bir atılım yaptı ve Avusturya'dan sonra ikinci zaferini alarak, yıllar sonra ilk kez arka arkaya iki yarış kazandı.

Fakat Russell ve Hamilton'ın Silverstone'da ön tarafta yer almasında hava koşulları da etkili oldu ve belli noktalarda McLaren'ın daha hızlı olduğu görüldü.

Yine de Mercedes artık galibiyet için ana adaylardan birisi haline geldi ve Mercedes yönetimi de son yarışlarda kaydedilen ilerlemenin "doğrulandığını" düşünüyorlar.

Takım patronu Toto Wolff, Brackley merkezli ekibin yaz arasından önce kalan iki yarış için yeni parçalar hazırladığını söyledi.

Wolff şöyle konuştu: "Performans açısından çok daha fazlası gelecek ve bu kapsamda Budapeşte ve Spa'ya yeni güncellemeler getiriyoruz."

"Geçen hafta Verstappen ve Norris'in temas etmesinden yararlanarak kazansak da, bugün dürüst bir galibiyet aldık."

"Gerekli hıza sahiptik, George ve Lewis arka arkaya gidiyordu. Neredeyse tüm koşullarda iyiydik."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, 1st position, drives to Parc Ferme whilst flying a Union flag from his cockpit

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images