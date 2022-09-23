Mercedes F1 tırıyla yapılan biyo yakıt testinde, CO2 oranı %89 azalmış

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F1'in patronlarının 2023'teki 24 yarışlık takvimde yapılacak seyahat yoğunluğu nedeniyle eleştirildiği dönemde Mercedes, takımların çevrecilik konusunda bireysel olarak neler yapabileceğini gösterdi.

Brackley merkezli ekip, yaz arasından sonra art arda gerçekleştirilen 3 yarışta - Belçika, Hollanda, İtalya - F1 tırlarından 16 tanesinde Hidroişlenmiş Bitkisel Yağ (HVO 100) biyoyakıtını kullanarak bir test yaptı.

Mercedes, toplam 1400 km'yi içeren sürüş mesafesinde, normal dizele kıyasla bu yakıtı kullanmanın olumlu etkilerini ve zorluklarını görmek ve bilgi toplamak istedi.

Gerekli dersleri çıkardığını düşünen Mercedes, özellikle Avrupa'da yaşanan tedarik sıkıntılarının ardından 2023'te mümkün olduğu kadar çok sürdürülebilir yakıtları kullanmayı hedefliyor.

Macaristan GP hafta sonunda tek tırı ile bu testi başarıyla tamamlayan Mercedes, son üç yarışta 16 tırında aynı işlemi yapmaya karar verdi.

1400 km'lik mesafenin 20 km'lik bölümü haricinde kalan kısmı biyoyakıtla tamamlandı. İtalya'da bu yakıtın olmaması nedeniyle Monza'ya kadar olan son 20 km'lik mesafe, normal dizel yakıtla geçildi.

Yapılan analizlerde, HVO 100 biyoyakıtı ile yapılan sürüşte toplam 44,091kg CO2 salınımı olmuş. Bu, normal yakıtla olan CO2 salınımına göre %89 azalma olduğu manasına geliyor.

Mercedes truck Photo by: Mercedes AMG

Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff, tırları ile yaptıkları testin, takımının karbon ayak izini azaltma konusunda ne kadar zorladığının bir kanıtı olduğunu söyledi.

Wolff, "Sürdürülebilirlik, bizim operasyonlarımızın kalbinde yer alıyor. Kara taşımacılığımız için biyoyakıt kullanımını denemek, aldığımız her karara ve yaptığımız her eyleme sürdürülebilirliği dahil etme taahhüdümüzün bir başka örneğidir."

"Değişimin en ileri noktasında olmayı hedefliyoruz ve hepimiz sürdürülebilir bir yarın için yarışta olmamız nedeniyle, sürdürülebilir teknolojinin benimsenmesini mümkün kılabileceğimizi umuyoruz." dedi.

HVO 100, bitkisel yağlar, atık yağlar ve katı yağlardan elde edilen %100 sürdürülebilir bir fosil yakıttır. HVO100, CO2 emisyonunu azaltmasının yanı sıra daha az Nox ve partikül emisyonu üretir.

Mercedes F1 takımı, 2030'a kadar sıfır karbonlu olmayı hedefliyor ve Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı üzerinde yatırım yapan ilk F1 takımı oldu.

Takım, sadece bunun tek başına, her yıl toplam emisyonlarının dörtte birinden fazlasını oluşturan yarış personeli uçuşları için takımın karbon ayak izinde net yüzde 50'lik bir azalma elde etmesine yardımcı olacağına inanıyor.