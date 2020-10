Mercedes F1 takımının, tamamen AMG'ye dönüştürülmesi yönünde plan yok

Mercedes takımının resmi F1 takımı adında 2012'den bu yana AMG yer alıyor ve araçların üzerinde AMG sponsorluk logoları da bulunuyor.

Damiler CEO'su Ola Kallenius, bu ayın başında yapmış olduğu açıklamada Mercedes'in F1 takımı ile AMG markası arasındaki bağların güçlendirileceğini belirtmişti.

Bazı üreticiler F1 operasyonuna performans markasının adını veriyor. Bunu en son Renault yaptı. 2021'den itibaren Renault F1, Alpine F1'e dönüşecek.

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, AMG planlarına rağmen takımın tamamen AMG'ye dönüştürülmesi yönünde bir plan olmadığını söyledi.

Wolff, "Yarışmak Mercedes'in DNA'sında var. İlk Mercedes otomobili, bir yarış arabasıydı. Biz yol araçları ve yarış araçları üretiyoruz."

"Yeni strateji ile AMG, EQ ve Maybach gibi alt markalara, daha fazla pazarlama platformu sunacağız."

"AMG bizim yüksek performans markamız. Formula 1 araçları yüksek performanslı araçlar."

"Mercedes adı, Formula 1 takımından düşürülmeyecek. Tam tersi, takım her zaman Mercedes olacak, şasi her zaman Mercedes olacak, takım adı her zaman Mercedes olacak ve bizler Mercedes çalışanları olacağız."

"Ancak buna ek olarak, biz aynı zamanda AMG'yiz. AMG, yüksek performans markası ve AMG'nin takım üzerindeki görselliğini, bugüne göre arttırmak istiyoruz."

"Burada şirketler arasında teknoloji transferi oluyor. Bu kapsamda AMG ve Mercedes F1 takımı arasındaki teknoloji transferini daha fazla tanıtacağız." dedi.

Wolff, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında F1'in turbo V6 hibrit motorların tanıtımını yeteri kadar iyi yapamadığını söylemişti.