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Formula 1 / Son dakika

Mercedes, DAS sisteminin kökenini açıkladı

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Mercedes, DAS sisteminin kökenini açıkladı
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
9 Nis 2020 12:16

Mercedes F1 takımı, bu seneki aracına eklediği DAS yani çift eksenli direksiyon sisteminin önceki senelerde aracında bulunan bir yeniliğin devamı şeklinde olduğunu söyledi.

Mercedes takımı, bu seneki testlerin ikinci gününde aracına direksiyonun ileri geri hareket ettirilerek çalışan DAS sistemini eklemesiyle gündeme gelmişti. O günden bu yana DAS sistemi gündemden düşmedi.

Pilotlar düzlükte direksiyonu kendilerine doğru çektiğinde ön tekerleklerin toe açısı kapanırken, virajlarda ittiklerinde toe açısı açılıyor. Böylece düzlükte daha az sürtünme olurken virajlarda daha fazla yere basma gücü elde ediliyor.

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Rakip takımların bazıları sistemi överken, bazıları ise teknik, sportif ve güvenlik açısından tehlikeli olduğunu iddia ettiler.

Mercedes, 2021'de mevcut kurallar devam edecek olsa da sistemin yasaklanmasına onay vermişti.

Bottas, sezon öncesi testlerde DAS sistemini bir senedir bildiğini söylemişti ancak takımdan yapılan son açıklamada, bu sistemin kökeninin daha öncesine dayandığı belirtildi. Mercedes'in tasarım şefi John Owen, bu sistemin araç üstünde yer alan farklı bir projeden türediğini söyledi.

Mercedes'in Youtube kanalındaki videoda konuşan Owen, "DAS Sistemi, birkaç sene önce aracımıza eklediğimiz, çalışan ancak tam olarak beklediğimizi vermeyen başka bir şeyin küllerinden doğdu."

"O sistem denediğimiz ancak beklentilerimizi karşılamadığı için kenara koyduğumuz bir şeydi. Takım içerisinde bu şekilde insanların hatırladığı birçok proje oluyor."

"DAS sistemi gerçekten çok iyiydi. 'Böyle bir şeyi nasıl yaparız, kurallar bu konuda ne diyor?' diye sormaya başladık. Kurallar bunu yapmamızı engellemiyordu. Bunun sıra dışı ve sürpriz olacağını düşündük."

"Sonrasında gittikçe üzerinde daha fazla çalışmaya başladık ve ardından kendimizi nasıl durduracağımızı sorduk. Ardından tersine yaklaşımla, başkası bunu yaparsa onu nasıl durdurabileceğimizi düşündük ve argümanlarımızı ortaya koyduk." dedi.

FIA, Mercedes'in DAS sistemini kurallara uygunluğu konusunda memnun olduğunu belirtmişti ancak Red Bull Avustralya GP olsaydı ve sistem kullanılsaydı, Mercedes'i protesto edeceğini söyledi.

Owen, "DAS sistemi ortaya çıkar çıkmaz, sistemin kurallara uygun olmayacağına dair çok sayıda hızlı tepkiler gördük."

"Ancak insanlar sisteme baktıkça, kurallara uygun olabileceğini ve neden kendilerinin bunu daha önce görmediklerini düşünüyorlar."

"Şu anda bu sistemin neden kurallarda yer almadığını bulmaya dair bir zorlama söz konusu. Formula 1 genel olarak böyle." dedi.

Owen,  DAS'ın doğal görüntüsünün ve verilen tepkilerin, taraftarların takımlardan daha fazla yenilik beklediğini kanıtladığını düşünüyor.

Owen, "DAS sistemi, Formula 1 dünyasının hâlâ bu şekilde yeniliklere aç olduğunu gösterdi. Pilotun bir anda diğerlerinden farklı bir şekilde direksiyonunu hareket ettirmesiyle, çok farklı tepkiler aldık. Böyle bir şey olmasını ummuyorduk."

"Bu muhtemelen sporda neyin eksik olduğunu, yani insanların konuşabilecekleri ve heyecan duyacakları görsel inovasyonların eksik olduğunu işaret ediyor."

"2020 Mercedes aracında çok fazla büyük inovasyon var ancak onların hiç birisinin konuşulmasını istemeyiz çünkü onlar büyük avantaj sağlıyorlar."

"Onlardan birisi görsel açıdan çok açıktı ve insanlar onun hakkında çok konuştular."

"Spor bu şekilde konuşulacak şeyler olursa daha iyi olur. Bu tür şeyler, spora çok fazla ilgi çeker." dedi.

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Editör Luke Smith

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