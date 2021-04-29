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Formula 1 Haberler

Mercedes F1 takımı, çeşitliliği artırmak adına yeni bir ortaklık kurdu

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Mercedes, Formula 1 takımının çeşitliliğe olan bağlılığını artırabilmek adına, Birleşik Krallık Siyahi ve Etnik Azınlık Mühendisler Derneği'yle (Association for Black and Minority Ethnic Engineers UK) anlaşma yaptı.

Mercedes F1 takımı, çeşitliliği artırmak adına yeni bir ortaklık kurdu

2020 yılında ırkçılık nedeniyle öldürülen George Floyd'dan sonra, dünyadaki ırkçılık sorunları daha da ön plana çıkmaya başladı.

Mercedes de, çeşitlilik ve dahiliyet kapsamında 'Accelerate 25' adlı bir program oluşturdu.

Alman takım, bu program sayesinde, yeni çalışanlarının en az %25'ini ''2025'e kadar her yıl yetersiz temsil edilen etnik gruplardan'' almayı planlıyor.

Mercedes, siyahi ve etnik azınlıklar için aynı zamanda resmi iş tecrübesi programları ve etkinlikleri de düzenleyecek.

Birleşik Krallık Siyahi ve Etnik Azınlık Mühendisler Derneği (AFBE-UK) 2007 yılında kurulan, mühendislik alanında çalışan siyahiler ve etnik azınlıkların, bu konuyu okullarda tanıtmak ve yeni yetişen mühendislere destek vermek amacı taşıyan bir dernek.

Bu dernek, ''anlamlı değişiklikler, sürdürülebilir bir gelecek ve gelişim, Birleşik Krallık'ın mühendislik becerilerinde olumlu bir etkiye sahip olma'' mottosuna sahip olan Mercedes'e bu konuda katılmak ve Accelerate 25 girişiminin bir parçası olarak işe alım portalını kullanmak istiyor.

Mercedes'in İnsan Kaynakları Şefi Paul Mills konu hakkında şunları söyledi: ''Birleşik Krallık Siyahi ve Etnik Azınlık Mühendisler Derneği'nin bize katılmasından dolayı çok mutluyuz.''

''Accelerate 25 programımızın ve bağlılığımızın bir parçası olarak, takımımızdaki ve sporumuzdaki çeşitliliği artırmak için, bize değerli bilgiler ve bu yoldaki çabalarımızda destekler sağlayabilecek dernekler bulmaya başladık.''

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, and the Mercedes team celebrate after the race

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, and the Mercedes team celebrate after the race

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

AFBE-UK'nin derneklerle ve profesyonel mühendislerle olan tecrübesinin Alman takıma destek olacağını düşünen Mills, şöyle devam etti: ''Takımımızdaki çeşitliliği artırma konusundaki gelişimimizde, AFBE-UK'le çalışmayı ve onların değerli uzmanlıklarından yararlanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.''

''Bu ortaklık boyunca, takımı, çeşitliliği artıracak ve her kökenden yetenekli mühendislerin motor sporlarında mühendislik kariyerlerine ulaşabilmelerini sağlayacak Accelerate 25 stratejilerinin uygulanması konusunda destekleyeceğiz.''

AFBE-UK'in kurumsal partnerlik yöneticisi Mara Makoni ise şunları söyledi: ''Mercedes-Benz Grand Prix'yi, ailemizin bir parçası olarak görmekten çok heyecanlıyız.''

''Bu ortaklık boyunca, takımı, çeşitliliği artıracak ve her kökenden yetenekli mühendislerin motor sporlarında mühendislik kariyerlerine ulaşabilmelerini sağlayacak Accelerate 25 stratejilerinin uygulanması konusunda destekleyeceğiz.''

''Artık her kökenden genç kız ve erkek, büyürken hayranlık duydukları markanın ve sporun bir parçası olmanın hayalini kurabilir.''

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Editör Alex Kalinauckas

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