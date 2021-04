Mercedes F1 takımı, çeşitliliği artırmak adına yeni bir ortaklık kurdu

2020 yılında ırkçılık nedeniyle öldürülen George Floyd'dan sonra, dünyadaki ırkçılık sorunları daha da ön plana çıkmaya başladı.

Mercedes de, çeşitlilik ve dahiliyet kapsamında 'Accelerate 25' adlı bir program oluşturdu.

Alman takım, bu program sayesinde, yeni çalışanlarının en az %25'ini ''2025'e kadar her yıl yetersiz temsil edilen etnik gruplardan'' almayı planlıyor.

Mercedes, siyahi ve etnik azınlıklar için aynı zamanda resmi iş tecrübesi programları ve etkinlikleri de düzenleyecek.

Birleşik Krallık Siyahi ve Etnik Azınlık Mühendisler Derneği (AFBE-UK) 2007 yılında kurulan, mühendislik alanında çalışan siyahiler ve etnik azınlıkların, bu konuyu okullarda tanıtmak ve yeni yetişen mühendislere destek vermek amacı taşıyan bir dernek.

Bu dernek, ''anlamlı değişiklikler, sürdürülebilir bir gelecek ve gelişim, Birleşik Krallık'ın mühendislik becerilerinde olumlu bir etkiye sahip olma'' mottosuna sahip olan Mercedes'e bu konuda katılmak ve Accelerate 25 girişiminin bir parçası olarak işe alım portalını kullanmak istiyor.

Mercedes'in İnsan Kaynakları Şefi Paul Mills konu hakkında şunları söyledi: ''Birleşik Krallık Siyahi ve Etnik Azınlık Mühendisler Derneği'nin bize katılmasından dolayı çok mutluyuz.''

''Accelerate 25 programımızın ve bağlılığımızın bir parçası olarak, takımımızdaki ve sporumuzdaki çeşitliliği artırmak için, bize değerli bilgiler ve bu yoldaki çabalarımızda destekler sağlayabilecek dernekler bulmaya başladık.''

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, and the Mercedes team celebrate after the race

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images