Mercedes F1 takımı, 2020'de 324 milyon sterlin harcamış

Mercedes'in açıklamış olduğu bu rakam, 2019'a göre (333.2 milyon sterlin) daha az harcadığı manasına geliyor. Kısalan takvimin ve harcamaları azaltmak için alınan tedbirlerin bunda etkisi var.

Açıklanan bu rakam içerisinde, 2021'de devreye giren bütçe sınırı içerisinde yer almayan bölümler olsa da yine de takımın bütçe sınırına uymak için çok fazla değişiklik yapmak zorunda kaldığı görülüyor. Bildiğiniz üzere bu sene 145 milyon dolarlık bir bütçe sınırı var. Bu yaklaşık 115 milyon sterlin manasına geliyor.

Rakamlar ayrıca takımın COVID'in vurduğu 2020 sezonunu şaşırtıcı derecede iyi bir finansal durumla tamamladığını ve cirosunun sadece biraz azalarak 363.6 milyon sterlinden 355.5 milyon sterline düştüğünü gösteriyor.

Bu fark, Mercedes'in rakipleri gibi F1'den aldığı para azalsa da sponsorlarından iyi gelir elde etmeye devam ettiğini gösteriyor.

Takım 2019'da 14.7 milyon sterlin kâr yaparken, 2020'deki kâr oranı 13.6 milyon sterline düşmüş oldu.

Bu rakamlar sadece Brackley'deki F1 takımını yürütmek ve Mercedes AMG HPP yani motor kullanımı için motor bölümüne yapılan 13 milyon sterlinlik ödemeyi içeriyor. Mercedes F1 takımı, Mercedes güç ünitesini kullanan diğer müşteri takımları gibi Mercedes HPP'ye 13 milyon sterlin ödüyor.

2021'de devreye giren bütçe sınırına rağmen Brackley'deki fabrikada çalışan sayısı artmaya devam etti. 2018'de 968 çalışan varken, 2019'da bu sayı 2016'ya, 2020'de ise 1063'e yükseldi. Geçen sene tasarım ve mühendislik bölümüne 34 kişi daha eklendi.

Mercedes F1 Takım Patronu Toto Wolff, "Takım 2021'de, yeni finansal düzenlemeler kapsamında maksimum rekabet gücü sunarak ve Uygulamalı Bilimler (Applied Science) bölümü aracılığıyla ekibin kapasitesini çeşitlendirip güçlendirerek finansal sürdürülebilirliğini geliştirmeye devam edecek." dedi.

Mercedes W12 in the garage Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes F1 takımı, ana işi olan F1 dışında takımın ortağı INEOS ile bisiklet ve Amerika Kupası programları gibi birçok proje üzerinde çalışıyor. INEOS, geçtiğimiz senenin sonunda Mercedes F1 takımının 1/3'ünü satın almıştı.

COVID-19'un etkisi için Wolff, "Sene içerisindeki farklı gelir kaynakları sayesinde şirketimiz kârlılığını sürdürdü ve tüm finansal yükümlülüklerini yerine getirdi."

"İşletme üzerindeki olası etkiler konusunda ihtiyatlı bir yaklaşım izlenmeye devam edecek ve virüsün işletme üzerindeki etkilerini azaltmak için acil durum planları düzenli olarak gözden geçirilecek."

"Bir yüksek teknoloji şirketi olarak takım, operasyon ortamındaki değişikliklere rekabetçi ve ticari olarak adapte olabilir. Takım, hem pistte hem de pist dışında orta ve uzun vadeli başarılar kazanabilmek için yeteneğine ve kültürüne yatırım yapmaya devam edecek." dedi.

Mercedes ayrıca, F1 programının tüm şirketteki olumlu etkisinin devam ettiğini düşünüyor.

Şirketten yapılan açıklamada, "Takımın son sezonlardaki başarısına paralel olarak Mercedes markasının değeri 2013'teki 31.9 milyar dolardan 2020'de 49.3 milyar dolara yükseldi ve F1, markanın dünyadaki en değerli sekizinci marka statüsüne önemli bir katkıda bulundu." sözlerine yer verilerek F1'in önemi vurgulandı.

Son olarak takım, 2020 F1 sezonunda televizyon yayınlarında kendilerine % 19.2 yer verildiğini duyurdu. 2019'da Mercedes'in ekranda görünme oranı % 23.6'ydı. Bu, Mercedes'in ticari partnerlerine (sponsorlarına) 5.8 milyar dolarlık kümülatif reklam eşdeğeri oluşturduğu manasına geliyor.