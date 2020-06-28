Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
4 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
10 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
18 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
32 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
38 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
60 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
67 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
88 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
116 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
124 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
137 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
151 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Mercedes F1 mühendisleri, uzay projesine yönlendirilecek

paylaşım
yorumlar
Mercedes F1 mühendisleri, uzay projesine yönlendirilecek
Ekleyen:
28 Haz 2020 16:20

Britanya'daki birçok şirket gibi Formula 1 takımları da işlerini ve çalışanlarını kurtarmanın yolunu ararken Mercedes'in takım patronu Toto Wolff çalışanları için çok daha farklı projeler üzerinde çalışıyor.

Hem koronavirüs, hem de 2021'de uygulamaya konacak olan bütçe sınırı nedeniyle F1 takımları, takımdan işçi çıkarmak zorunda kalıyorlar. Ferrari daha önceki açıklamalarında F1 takımında çalışan personelini farklı serilerde yarıştırmayı planladığını söylemişti. Mercedes tarafından da benzer açıklamalar gelmişti.

Aynı zamanda eski bir yarışçı olan iş adamı Wolff, takımda boşa çıkacak olan çalışanlardan bazılarını daha önce muhtemelen kimsenin aklına gelmeyeceği bir alana yönlendirecek. 

Thisismoney.co.uk için yazan Christian Sylt, Mercedes F1 takımı mühendislerinin uzay yarışına dahil olacağını açıkladı.

Wolff, "Uzayla ilgili görüşmelerin henüz çok başındayız. Uzaya gönderilecek bir roket yapmayacağız ancak roket üretmek isteyen birilerine hizmet sağlayabiliriz."

"Biz kendimizi yüksek performanslı bir mühendislik butiği gibi görüyoruz. Yaptığımız şey karada, denizde, havada ve muhtemelen uzayda performansı zenginleştirmek olacak." dedi.

Wolff, bir uzaya seyahat işletmecisinin roket programı kapsamında F1'i nasıl kullanabilecekleri konusunda kendisine danıştığını söyledi. Mercedes benzer şekilde Tour de France bisiklet takımı ve America's Cup yelken takımıyla ortak çalışmalara sahip.

Bütçe sınırı ile F1 takımındaki çalışan sayısını azaltmak zorunda kalacak Mercedes, böylece Formula E'de Mercedes ve Daimler takımına personel sağlamak dışında bu tür projelere de yönlenecek gibi görünüyor.

Uzay yolculuğu son dönemde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Elon Musk'un SpaceX şirketi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot göndermeyi başaran ilk ticari firma olmuştu. Uzaya bu şekilde insan göndermeye çalışan firmalar arasında Amazon tarafından kurulan Blue Origin ve Sir Richard Branson'un sahibi olduğu Virgin Galactic de bulunuyor. Virgin, geçtiğimiz hafta NASA ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na özel insanları götürme konusunda bir anlaşma imzalamıştı.

Sonraki haber
Brown: "Vettel boşa çıktığında Ricciardo ile zaten anlaşmıştık"

Önceki haber

Brown: "Vettel boşa çıktığında Ricciardo ile zaten anlaşmıştık"

trending Bugün

Hamilton: "En zorlu rakibim Vettel'di"
Formula 1 / Formula 1

Hamilton: "En zorlu rakibim Vettel'di"

Ecclestone, Carey ve Hamilton'a yanıt verdi
Formula 1 / Formula 1

Ecclestone, Carey ve Hamilton'a yanıt verdi

Brown: "Vettel boşa çıktığında Ricciardo ile zaten anlaşmıştık"
Formula 1 / Formula 1
1s

Brown: "Vettel boşa çıktığında Ricciardo ile zaten anlaşmıştık"

Mercedes F1 mühendisleri, uzay projesine yönlendirilecek
Formula 1 / Formula 1
37dk

Mercedes F1 mühendisleri, uzay projesine yönlendirilecek

Vettel: "Koronavirüs dönemini iyi geçirdim"
Formula 1 / Formula 1

Vettel: "Koronavirüs dönemini iyi geçirdim"

Villeneuve: "Vettel'in ayrılığı Ferrari'de 'korkunç' bir atmosfer yaratabilir"
Formula 1 / Formula 1

Villeneuve: "Vettel'in ayrılığı Ferrari'de 'korkunç' bir atmosfer yaratabilir"

Domenicali, Ferrari'nin Leclerc'e odaklanmasını doğru buluyor
Formula 1 / Formula 1

Domenicali, Ferrari'nin Leclerc'e odaklanmasını doğru buluyor

Brown: "Yeni F1'de kazanabilecek sekiz veya dokuz farklı takım olacak"
Formula 1 / Formula 1

Brown: "Yeni F1'de kazanabilecek sekiz veya dokuz farklı takım olacak"

Son Haberler

Mercedes F1 mühendisleri, uzay projesine yönlendirilecek
Formula 1 / Formula 1
37dk

Mercedes F1 mühendisleri, uzay projesine yönlendirilecek

Brown: "Vettel boşa çıktığında Ricciardo ile zaten anlaşmıştık"
Formula 1 / Formula 1
1s

Brown: "Vettel boşa çıktığında Ricciardo ile zaten anlaşmıştık"

Vettel: "Koronavirüs dönemini iyi geçirdim"
Formula 1 / Formula 1

Vettel: "Koronavirüs dönemini iyi geçirdim"

Brawn: "Avusturya GP, ters grid olmadan bile heyecan verici olacak"
Formula 1 / Formula 1

Brawn: "Avusturya GP, ters grid olmadan bile heyecan verici olacak"

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Abdullah Çelik

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton: "En zorlu rakibim Vettel'di"

2
Formula 1

Ecclestone, Carey ve Hamilton'a yanıt verdi

3
Formula 1

Brown: "Vettel boşa çıktığında Ricciardo ile zaten anlaşmıştık"

1s
4
Formula 1

Mercedes F1 mühendisleri, uzay projesine yönlendirilecek

37dk
5
Formula 1

Vettel: "Koronavirüs dönemini iyi geçirdim"

Son Videolar

Ferrari, Mugello testi 01:02
Formula 1

Ferrari, Mugello testi

Ferrari: Leclerc, Maranello'da 00:49
Formula 1

Ferrari: Leclerc, Maranello'da

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu 01:01
Formula 1

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle 05:59
Formula 1

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle

Van der Garde - Alonso yorumu 05:53
Formula 1

Van der Garde - Alonso yorumu

Son Haberler

Mercedes F1 mühendisleri, uzay projesine yönlendirilecek
F1

Mercedes F1 mühendisleri, uzay projesine yönlendirilecek

Brown: "Vettel boşa çıktığında Ricciardo ile zaten anlaşmıştık"
F1

Brown: "Vettel boşa çıktığında Ricciardo ile zaten anlaşmıştık"

Vettel: "Koronavirüs dönemini iyi geçirdim"
F1

Vettel: "Koronavirüs dönemini iyi geçirdim"

Brawn: "Avusturya GP, ters grid olmadan bile heyecan verici olacak"
F1

Brawn: "Avusturya GP, ters grid olmadan bile heyecan verici olacak"

Ferrari: "Yeni kısıtlamalar pit stopları yavaşlatmayacak"
F1

Ferrari: "Yeni kısıtlamalar pit stopları yavaşlatmayacak"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.