Mercedes F1 mühendisleri, uzay projesine yönlendirilecek

Hem koronavirüs, hem de 2021'de uygulamaya konacak olan bütçe sınırı nedeniyle F1 takımları, takımdan işçi çıkarmak zorunda kalıyorlar. Ferrari daha önceki açıklamalarında F1 takımında çalışan personelini farklı serilerde yarıştırmayı planladığını söylemişti. Mercedes tarafından da benzer açıklamalar gelmişti.

Aynı zamanda eski bir yarışçı olan iş adamı Wolff, takımda boşa çıkacak olan çalışanlardan bazılarını daha önce muhtemelen kimsenin aklına gelmeyeceği bir alana yönlendirecek.

Thisismoney.co.uk için yazan Christian Sylt, Mercedes F1 takımı mühendislerinin uzay yarışına dahil olacağını açıkladı.

Wolff, "Uzayla ilgili görüşmelerin henüz çok başındayız. Uzaya gönderilecek bir roket yapmayacağız ancak roket üretmek isteyen birilerine hizmet sağlayabiliriz."

"Biz kendimizi yüksek performanslı bir mühendislik butiği gibi görüyoruz. Yaptığımız şey karada, denizde, havada ve muhtemelen uzayda performansı zenginleştirmek olacak." dedi.

Wolff, bir uzaya seyahat işletmecisinin roket programı kapsamında F1'i nasıl kullanabilecekleri konusunda kendisine danıştığını söyledi. Mercedes benzer şekilde Tour de France bisiklet takımı ve America's Cup yelken takımıyla ortak çalışmalara sahip.

Bütçe sınırı ile F1 takımındaki çalışan sayısını azaltmak zorunda kalacak Mercedes, böylece Formula E'de Mercedes ve Daimler takımına personel sağlamak dışında bu tür projelere de yönlenecek gibi görünüyor.

Uzay yolculuğu son dönemde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Elon Musk'un SpaceX şirketi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot göndermeyi başaran ilk ticari firma olmuştu. Uzaya bu şekilde insan göndermeye çalışan firmalar arasında Amazon tarafından kurulan Blue Origin ve Sir Richard Branson'un sahibi olduğu Virgin Galactic de bulunuyor. Virgin, geçtiğimiz hafta NASA ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na özel insanları götürme konusunda bir anlaşma imzalamıştı.