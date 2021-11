Mercedes, F1 motorunda yaptığı değişikliklerle yüksek rakımdaki zayıflığını geliştirdi

Alman üretici, Mexico City'de gerçekleştirilen yarışa, şampiyonadaki rakibi Red Bull'un hem güç hem de yere basma gücü açısından önemli bir performans avantajı olacağını düşünerek gelmişti.

Geçmişte Red Bull'un Honda güç ünitesi, Meksika'nın yüksek rakımı için daha uygun gibi görünüyordu.

Fakat beklentilerin aksine Mercedes, sıralama turlarında her üç seansta da ilk sırada yer aldı ve Valtteri Bottas, sıralama turlarının son bölümünü Lewis Hamilton'ın önünde ilk sırada tamamlayarak pole pozisyonu aldı.

İlk iki sırayı aldıkları sıralama turlarının ardından soruları yanıtlayan Mercedes patronu Toto Wolff, sıralama turlarındaki sonucun, yüksek rakımda motorlar arasındaki performans farkının ortadan kalktığının bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Wolff, "Yüksek rakımda motorun neden bu kadar iyi çalışmadığını anladık ve bu yüzden onu bu tür şartlar için en iyi hale getirdik."

"Tüm sezon boyunca güç ünitesi performansını en üst seviyeye çıkarmaya çalışıyorsunuz. Aykırı yarışları hesaba katmak bazen zor oluyor."

"Fakat bu daha çok bir ayar meselesi. Yani motoru baştan aşağı değiştirmedik. Sadece motorun yüksek rakımda iyi performans göstermediğini daha iyi anlıyoruz." dedi.

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Wolff'un Mercedes güç ünitesinin artık daha iyi durumda olduğu yorumları, değişikliğin belirgin olduğunu söyleyen Williams'ın araç performans şefi Dave Robson tarafından da desteklendi.

Robson, "Yüksek rakımla 2019'da olduğundan daha iyi baş ettiğimizi söylemek doğru olur."

"Bunun bir kısmı, son iki yıldaki doğal gelişimden kaynaklanıyor ama aynı zamanda burası için durumu daha uygun hale getiren bazı değişiklikler de yaptılar." dedi.

Mercedes sonuç olarak cumartesi günkü sıralama turlarında ilk iki sırayı aldı ve aksinin beklendiği hafta sonunda çoğu kişiyi şaşırttı.

Bu performansa şaşıranlar arasında Mercedes patronu Wolff da vardı.

Wolff, "Buna Hepimiz şaşırdık."

"Pole pozisyonunu Max'in alacağı ve diğer pozisyonlar için Checo ile savaşacağımız açıktı."

"Fakat sonrasında sıralama turlarının gerçekten bizim lehimize doğru geliştiğini görebiliyorduk. Orta kısımda onlardan daha iyi performans göstermeye başladık ve üçüncü bölümün hiçbir noktasında herhangi bir turda önümüze geçemediler."

"Ayrıca son turda da gerimizde olduklarına inanıyorum. Bir seanstan diğerine performans değişebiliyor ve bu benim için bu sporu büyüleyici kılıyor."

"Austin'in lehimize olmadığını gördük ve şimdi Meksika da bizim lehimize oldu." dedi.

Pole man Valtteri Bottas, Mercedes, and Lewis Hamilton, Mercedes, in Parc Ferme after Qualifying

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images