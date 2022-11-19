Mercedes "F1 koltuğunu hak eden" Mick'le yedek pilotluk için görüşecek

Haberi dinle

Haas'ın 2023 için Mick Schumacher'i takımda tutmamasıyla, Alman pilot koltuksuz kalmış gibi görünüyor. Ayrıca genç sürücüyle Ferrari'nin yolları da ayrılacak.

Bir bakıma Schumacher, artık koltuksuz ve bağlantısız kalacak. Bu da Ferrari dışındaki markalarla çalışmasının önünü açıyor.

Formula 2 ve Formula 3'te şampiyon olan Mick, Schumacher soyadını taşıdığı için pazarlama anlamında büyük önem taşıyor. Buna son iki sezondaki tecrübesi de eklendiğinde, yedek pilotluk için ideal bir isim haline geldi.

Mercedes patronu Toto Wolff, Mick'le ilgilendiklerini doğruladı ve kendisinin sporda yer almayı hak ettiğini dile getirdi.

Sky'a konuşan Wolff, "Schumacher ailesinin Mercedes ile yakın bir ilişkisi var."

"David Schumacher, DTM'de Mercedes'le yarışıyor. Babası Ralf Schumacher uzun yıllar Mercedes'le yarıştı. Mick bir Alman ve Mercedes'e inanılmaz uyuyor."

"Formula 1'de yer almayı hak ettiğini düşünüyorum ve şimdi bunu yapıp yapamayacağımızı görmemiz lazım."

"Onun önceliği boş bir yer bulmak, gridde kalmaktı ve şimdiye kadar böyle bir şey olmadı. Bence gridde hâlâ boş bir koltuk (Williams) var." dedi.

Mick'in amcası Ralf Schumacher de bu fikri destekliyor.

"Mercedes'in yedek pilotu olmak Mick için harika bir çözüm olurdu. Böyle bir takımda çok şey öğrenebilir."

"Alex Albon gibi sürücüler, bir yıl aradan sonra Formula 1'e yeni bir bakış açısı ve daha fazla deneyimle dönülebileceğini gösterdi."