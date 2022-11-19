Mercedes "F1 koltuğunu hak eden" Mick'le yedek pilotluk için görüşecek
Mercedes patronu Toto Wolff, Mick Schumacher'in Formula 1 koltuğunu hak ettiğini söyledi ve gelecek yıl için kendisiyle görüşeceklerini ima etti.
Haas'ın 2023 için Mick Schumacher'i takımda tutmamasıyla, Alman pilot koltuksuz kalmış gibi görünüyor. Ayrıca genç sürücüyle Ferrari'nin yolları da ayrılacak.
Bir bakıma Schumacher, artık koltuksuz ve bağlantısız kalacak. Bu da Ferrari dışındaki markalarla çalışmasının önünü açıyor.
Formula 2 ve Formula 3'te şampiyon olan Mick, Schumacher soyadını taşıdığı için pazarlama anlamında büyük önem taşıyor. Buna son iki sezondaki tecrübesi de eklendiğinde, yedek pilotluk için ideal bir isim haline geldi.
Mercedes patronu Toto Wolff, Mick'le ilgilendiklerini doğruladı ve kendisinin sporda yer almayı hak ettiğini dile getirdi.
Sky'a konuşan Wolff, "Schumacher ailesinin Mercedes ile yakın bir ilişkisi var."
"David Schumacher, DTM'de Mercedes'le yarışıyor. Babası Ralf Schumacher uzun yıllar Mercedes'le yarıştı. Mick bir Alman ve Mercedes'e inanılmaz uyuyor."
"Formula 1'de yer almayı hak ettiğini düşünüyorum ve şimdi bunu yapıp yapamayacağımızı görmemiz lazım."
"Onun önceliği boş bir yer bulmak, gridde kalmaktı ve şimdiye kadar böyle bir şey olmadı. Bence gridde hâlâ boş bir koltuk (Williams) var." dedi.
Mick'in amcası Ralf Schumacher de bu fikri destekliyor.
"Mercedes'in yedek pilotu olmak Mick için harika bir çözüm olurdu. Böyle bir takımda çok şey öğrenebilir."
"Alex Albon gibi sürücüler, bir yıl aradan sonra Formula 1'e yeni bir bakış açısı ve daha fazla deneyimle dönülebileceğini gösterdi."
Son Haberler
Hamilton: "Bu aracı son kez kullanacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum"
Lewis Hamilton, W13 aracını 'son kez' kullanacağı günü sabırsızlıkla beklediğini itiraf etti.
Sainz: “Asıl yarışımız Mercedes ile olacak”
Ferrari pilotu Carlos Sainz, Abu Dabi Grand Prix’sinde Red Bull’dan çok Mercedes ile olan mücadelelerine odaklanacaklarını ifade etti.
Russell: "Bu tarz pistlerde hep sorun yaşıyoruz"
George Russell, Mercedes'in son iki yarışta gösterdiği iyi performansın ardından bu pistte istediklerini elde edemediklerini söyledi.
Vettel: "Sıralama turları öncesi oldukça duygusaldım"
Pazar günü kariyerinin son yarışına çıkacak olan Sebastian Vettel, son sıralama turları öncesi duygusal hissettiğini söyledi.