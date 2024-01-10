Mercedes, F1 güvenlik aracı için Luminar lazer teknolojisini test edecek
Mercedes Formula 1 takımı, FIA güvenlik aracı için bir lazer algılama sistemi geliştirmeye yardımcı olacak otomotiv teknolojisi şirketi Luminar ile bir işbirliği başlattı.
Luminar halihazırda Mercedes-Benz ve Volvo ve Nissan gibi diğer otomobil üreticileriyle ürünlerini karayolunda kullanıma uygun hale getirmek için çalışıyor.
Florida merkezli şirket; ışık, algılama ve menzil belirleme sistemi, bir aracın etrafındaki ortamın 3 boyutlu bir haritasını oluşturmak için lazerler kullanıyor ve kötü hava koşullarında öndeki nesnelerin doğru bir şekilde algılanmasını sağlıyor.
Luminar, 250 metreye kadar ilerideki kaza sonrası oluşabilecek küçük otomobil parçalarını ve 500 metreye kadar olan nesneleri tespit edebildiğini belirtiyor.
Sistemin 2024 yılında güvenlik aracında kullanılmak üzere geliştirilmesi ve FIA'yı tatmin edecek şekilde kanıtlanması halinde yarış hafta sonlarında devreye sokularak pist koşulları hakkında yarış kontrolüne ekstra bilgi sağlaması planlanıyor.
Mercedes, "sensörün güvenlik aracının önündeki ortamın gerçek zamanlı bir 3D haritasını oluşturacağını ve güvenlik aracı sürücüsünün gerekli yüksek hızları korurken pistteki durumu değerlendirme yeteneğini önemli ölçüde artıracağını." belirtiyor.
Ekipman, güvenlik aracı olarak görev yapan Mercedes-AMG GT Black Series'in tavanına monte edilecek.
Photo by: Beto Issa
Mercedes Safety Car
Mercedes F1 takım patronu Toto Wolff, Luminar anlaşmasının potansiyelini vurguladı.
Wolff, "Şu ana kadarki yolculuklarından, teknolojilerinden ve yaptıkları çalışmalardan çok etkilendim."
"Bu, otomotiv endüstrisi ve daha genel anlamda mobilite üzerinde geniş kapsamlı etkileri olacak, gerçekten heyecan verici ve yenilikçi bir alan."
"İşbirliğimiz, Luminar ve Mercedes-Benz arasındaki ilk geliştirme çalışmalarını bir temel olarak kullanacak ve bunun üzerine nasıl inşa edebileceğimizi görmek beni heyecanlandırıyor."
"Luminar'ın inovasyon ve girişimcilik kültürü bizim kendi değerlerimizle de son derece uyumlu, dolayısıyla bu doğal bir işbirliği." dedi.
Mercedes-Benz AG baş teknoloji sorumlusu Markus Schafer, "F1 takımımızla olan ortaklığımız, Mercedes-Benz'in üretim araçlarında kazasız sürüş vizyonumuzu gerçekleştirmeye yardımcı olmak için Luminar ile olan mevcut ortaklığının doğal bir uzantısıdır."
"Mercedes-Benz her zaman inovasyon ve güvenlik konusunda ön planda olmuştur. Bu teknolojiyi F1 takımımıza kazandırmak için Luminar ile geliştirme çalışmalarımızı sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz." dedi.
Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images
The Safety Car and the Medical Car
Luminar, F1'i ürünleri için ideal bir vitrin olarak görüyor.
Kurucu ve CEO Austin Russell, "Luminar'ın teknolojisi her zaman otomotiv güvenliğini geliştirirken performansın sınırlarını zorlamakla ilgili olmuştur."
"F1 ile Mercedes-AMG, otomotiv meraklılarının bulunduğu bir dünya sahnesinde bunu en uç noktaya taşıyor."
"Mercedes-Benz ile ortaklaşa üretim araçları için geliştirilen aynı öncü teknoloji Mercedes F1 takımı ile paylaşılacak. Şehirden, otobana ve piste kadar her hızda performans ve güvenlik avantajları sergileyecek." dedi.
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