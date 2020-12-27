Mercedes: "F1 gelecek sene 2020 tur sürelerini yakalayamayacak"

Lastiklerin üstünde çok baskı oluşmasına sebep olan, takımların yakaladığı büyük performans artışlarını kısmak adına 2021 için kurallarda bazı değişikliklere gidildi.

Difüzor ve fren kanallarında yapılan oynamalar haricinde en önemli değişiklik aracın arka lastiğinin önünde tabanda yapılan üçgen şeklindeki kesi oldu.

Takımların üstünde çalışabildiği kısıtlı alanla yere basma gücünü arttırmak için yapılan çalışmalarla edinilen kazanımlar önemli derecede azalacak.

Takımlar kayıplarını geri kazanabilme konusunda ümitli olsalar da Wolff, 2021’de daha hızlı olabilmek için yeterince tur süresi kazanabilecekleri iddialarını yanıtladı.

Wolff, “Hiç zannetmiyorum. Lastiklerin çevresindeki aero önemli ölçüde azaltıldı ve kayıplarımızı telafi etmemiz zaman alacak.” dedi.

“Henüz gelecek seneki aracımızın gelişiminin tam ortasındayız ama hızlıca o noktaya gelebileceğimizi zannetmiyorum. Bu açıdan, bir de lastikler de bir tık daha sertleşince, bu sene gördüğümüz tur sürelerine yaklaşabileceğimizi sanmıyorum. En azından senenin ilk yarısında olmaz.”

Pirelli bu sezon görülen beklenmedik lastik patlamaları gibi sorunların tekrar yaşanmaması için gelecek sene daha dayanıklı lastikler getiriyor.

Yeni dizayn ve hamurlar takımların son 2 yıldır sahip olduklarından daha yavaş olacak ve Williams araç performansından sorumlu şefi Dave Robson; yeni lastiklerle testleri sırasında takımların, gördükleri 1 saniyelik zaman kaybının hepsini geri kazanabileceklerini düşünmüyor.

Robson, “Hepsinin kurtarılacağını sanmıyorum. Onları anladıktan ve verilerimizle aero etkileşimine baktıktan sonra daha iyi başa çıkabileceğimizi düşünüyorum ve oradan biraz zaman kazanabileceğimize de eminim.”

“Tam 1 saniye daha yavaş olacaklarını zannetmiyorum ama hepsini geri kazanacağımızı da düşünmüyorum. Genel olarak daha yavaş bir lastik, ama daha güçlüyse ve dayanıklılığı daha yüksekse anlaşılmaz bir şey değil.” dedi.