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Formula 1 / Son dakika

Mercedes, F1 fabrikasının üç hafta daha kapalı kalmasını beklyor

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Mercedes, F1 fabrikasının üç hafta daha kapalı kalmasını beklyor
Ekleyen:
, Editör
6 Nis 2020 11:36

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Formula 1 fabrikasını üç hafta daha kapatmayı planladıklarını söyledi.

Formula 1 takımları, Ağustos ayındaki iki haftalık yaz arasını öne çekmeyi kabul ettiler ve zorunlu arayı da üç haftaya çıkardılar.

Buna göre takımlar Mart ile Nisan aylarında üç hafta süreyle fabrikalarını kapatacaktı.

Ancak son haftalarda bu sürenin daha da uzatılması gündeme getirildi. Çünkü takımlar maddi açıdan pek iyi durumda değil ve zaten koronavirüs her geçen gün etkisini arttırıyor.

Alfa Romeo patronu Frederic Vasseur zaten en azından Mayıs başına kadar fabrikaların açılmasını beklemiyordu.

Mercedes takım patronu Toto Wolff şimdi, fabrikalarını üç hafta daha kapatmayı planladıklarını doğruladı.

Wolff, Osterreich'e verdiği demeçte, “Şu anda fabrikamız üç hafta süreyle kapatılmış durumda. Ancak muhtemelen bu süreyi üç hafta daha uzatacağız." dedi.

Ferrari fabrikası, Koronavirüs nedeniyle her gün yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da yer alıyor. Ancak İtalyan takım, spor otomobil üretim fabrikasını 14 Nisan'da açmayı planladığını duyurmuştu.

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Editör Kemal Şengül

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