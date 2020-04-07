Mercedes F1 fabrikasını, solunum cihazı üretmek için yeniden düzenledi

Mercedes-AMG Yüksek Performans Motor departmanı üyeleri, geçen hafta İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından kullanımı onaylanan solunum cihazları üzerinde University College London mühendisleri ile beraber çalışmaya başlamıştı.

UCL-Ventura olarak bilinen alet, University College London Hastanesi'nde ve diğer Londra hastanelerinde denendi ve hükumetten 10.000 tane sipariş aldı.

COVID-19 salgınında hasta sayısının ülkedeki doruk noktasına ulaşması beklenirken İngiltere'nin acil solunum cihazı ihtiyacı üzerine Mercedes, Brixworth'te bulunan fabrikasını solunum cihazı üretmeye uygun hale getirdi.

Mercedes'in yaptığı açıklamada şunlar söylendi: "İngiltere hükumetinin 10.000 cihaz siparişi üzerine Brixworth, Northamptonshire'da bulunan HPP teknoloji merkezimizde günde toplam 1.000 adet cihaz üretmeye başlayacağız."

"Normalde F1 piston ve turbolarını üreten 40 tane makine, an itibariyle solunum cihazı üretmek için çalıştırılıyor ve tüm Brixworth fabrikası bu amaçla yeniden düzenlendi."

UCL-Ventura üzerinde pek çok geliştirme yapıldı. Cihazın ikinci versiyonu, ilk versiyonuna kıyasla oksijen kullanımını %70'e kadar artırdı ve hükumetten onay aldı.

Hastaların yoğun bakım ünitesine kaldırılmalarının önüne geçen bir makineyi yapan Mercedes, bu makineyi açık kaynak olarak yaptı. Böylece makineyi yapmak isteyen herkes, Mercedes'ten izin almaya gerek kalmadan bu makineyi yapabilecek.

Mercedes F1 takımının ana sponsoru Petronas, bu makineleri Malezya'da üreteceğini açıkladı.

Mercedes HPP yöneticisi Andy Cowell, açıklamalarında şunları söyledi: "Proje açıklandığından itibaren tüm dünyadan solunum cihazı ile ilgili pek çok sayıda istek aldık."

"Tasarımı ve üretim işlemlerini herkese açmak, tüm dünyada bulunan şirketlerin COVID-19 krizine karşı hızlı bir tepki vermesine yardımcı olacak."

UCL Yardımcı Sağlık Amiri Profesör Doktor David Lomas ise şunları söyledi: "Bu hayat kurtarıcı aletler, ilerleyen haftalarda doktorlara büyük destekte bulunacak. Böylece daha güçlü solunum cihazlarımızı, durumu daha ciddi olan hastalarımızda kullanabileceğiz ve yoğun bakımda bulunan hasta ve çalışan sayısını düşürebileceğiz."

"İnanıyoruz ki bu aletler, COVID-19 salgınına karşı hazırlanan tüm dünyadaki sağlık çalışanlarına, hastalığa karşı olan savaşta yardımcı olacak."

COVID-19'a karşı mücadelede yapılan planlardan biri de, Mercedes ile beraber altı İngiltere merkezli takımın bir parçası olduğu "Project Pitlane" oldu. Bu projede sporun mühendislik kapasitesi kullanılarak solunum cihazı üretimi yapılacak.

Üreticiler için, aletin nasıl yapılacağına dair verilen detaylara buradan ulaşabilirsiniz.