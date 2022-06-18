Mercedes: "F1 dalgalanma verilerini paylaşmazsa, gerçekten korkunç durum oluşabilir"

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2022'den itibaren kullanılmaya başlayan zemin etkili araçlarda dalgalanma adı verilen araçların zıplama şeklinde verdiği tepki gündemde yer almaya devam ediyor.

Özellikle bazı yarışlarda bunun aşırı yaşanması, eleştirileri beraberinde getirdi ve FIA sonunda devreye girerek dalgalanmayı azaltıcı bazı tedbirler açıkladı.

Sky Sports F1'e konuşan Allison, "FIA'nın, tur zamanı ve pilotların sağlığının birbiriyle çok keskin bir çatışma içinde olmasının mutlu bir durum olmadığını kabul etmesini memnuniyetle karşılıyoruz."

"Ve bence bir spor olarak, bu kabul edilirse gerçekten yardımcı olur. Şu anda sıkıştığımız köşeden sessizce çıkmaya çalışıyoruz. Pit yolundaki diğer herkesin olacağı gibi, kesinlikle onlarla yapıcı bir şekilde çalışma konusunda çok hevesliyiz." dedi.

Allison, FIA'nın açıkladığı tedbirleri memnuniyetle karşıladı ancak bu tedbirler sonucunda olabilecekler konusunda uyarıda bulundu.

Allison, "'Bir metrik bulacağız ve siz o metriğin içerisinde yer almazsanız, sizi belli değişiklikler konusunda zorlayacağız' şeklindeki genel bir yaklaşımın, sıkıntılı bir yöntem olacağını söylemek zorundayım." dedi.

FIA, konuyla alakalı yapmış olduğu duyuruda, belirlenen metriğin kabul edilebilir dikey salınımı sınırlandıracağını, bunu aşanlara yaptırım uygulanacağını söylemişti. Allison, bu durumda takımların, rakip takımların değerlerini görmek isteyeceği konusunda uyardı.

Allison, "Bence en azından, eğer bu şekilde ilerleyeceksek, o zaman türetilen ölçümün çok şeffaf bir şekilde iletilmesi, temel aldığı verilerin çok şeffaf bir şekilde erişilebilir olması ve herkesin verisinin canlı olarak herkes tarafından izlenebilir olması bence bir ön koşul olacaktır."

"Aksi takdirde, bize bir şeyler yapmamız gerektiği söylendiği, zıplayan diğer araçlara baktığımız ve onlarda neler olduğunu sorduğumuzda bunun karşısında bize 'hayır, onların değerleri iyi' denildiği gerçekten korkunç bir durumun içerisine gireriz. Bunların hepsi tamamen açık olmalı. Bence bu ilerlemek için sorunlu bir yol."

“Ama bence genel olarak 'bu bir spor olarak düzeltmemiz gereken bir sorun' demek son derece mantıklı. Ve genel olarak konuşursak, bu spor kendi sorunlarını oldukça kısa sürede çözme eğilimindedir." dedi.