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Mercedes F1 çalışanlarına, Hamilton ayrılığı duyuruldu!

Mercedes AMG Petronas Formula 1 takımı, bugün yapmış olduğu toplantıda takımın şampiyon pilotu Lewis Hamilton'ın 2025'te takımda olmayacağını duyurdu.

Abdullah Çelik
Editör Abdullah Çelik
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Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG

Lewis Hamilton'ın 2025'te Ferrari'ye geçeceği iddialarının ciddiyet kazanmasının ardından Mercedes, takım patronu Toto Wolff ve teknik patron James Allison'un da katılacağı bir toplantı planladı.

Bu toplantıda Mercedes'in çalışanlarına son gelişmeyi duyuracağı ve toplantının Türkiye saati ile 17:00'da başlayacağı iddia ediliyordu.

Henüz resmi açıklama gelmedi ancak Sky Sports gazetecisi Rachel Brookes, Lewis Hamilton'ın 2025'te ayrılacağı konusunda BÜTÜN Mercedes takımına bilgi verildiğini bildirdi!

Brookes, "Çok büyük bir haber. Az önce yaklaşık 10 dk süren toplantıda Mercedes çalışanlarına Lewis Hamilton'ın 2025'te Ferrari'de yarışmak için ayrılacağının duyurulduğunu öğrendik." dedi.

Türkiye saati ile 22:00'da Ferrari açıklamasının gelmesi bekleniyor.

 

Watch: F1 dünyasında büyük sürpriz! Lewis Hamilton, 2025'te Ferrari'ye katılıyor!

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