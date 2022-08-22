Mercedes, F1 aracındaki her bir parçanın değerini anlamak için finans mühendisleriyle çalışıyor

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2021'de ilk kez uygulanan bütçe sınırı, 2022'de 140 milyon dolara düşürüldü ancak buna 21'den fazla yarış yapıldığı ve sprint yarışları düzenlendiği için 1.2 milyon ekstra eklendi.

Bütçe sınırı temelde Formula 1'de en çok harcama yapan 3 takımı - Mercedes, Ferrari, Red Bull - durdurmak için getirilse de, tüm takımlar sınırı aşmamak için harcamalarını kontrol etmek durumunda kalıyor.

Mercedes Takım Patronu Toto Wolff, F1 aracının gelişimi yolunda harcadıkları paraya göre maksimumu alabilmek için finans mühendisleriyle çalıştıklarını açıkladı.

Motorsport.com'a konuşan Wolff, "Her bir süreci ve araca gelen her bir parçayı takip eden finans mühendislerinden oluşan bir takip grubumuz var."

"Yani bir şeyleri tırdan çıkardığımızda, finans mühendisi değerini not eder. Kullandığınız zaman sayılıyor. Planladığımız gibi bu trendi takip ediyoruz. Başta pek bir şey getiremedik ama şimdi istikrarlı bir şekilde getiriyoruz." dedi.

F1 takımları geçen sezondan bu yana bir bütçe sınırı içerisinde çalışıyor olsa da, enflasyon ve artan giderler nedeniyle düzenleme yapıldı ve bu sene için bütçe sınırı %3.1 oranında arttırıldı.

F1 takımlarının en büyük endişesi, FIA'nın değişiklikleri izleme ve ayarlama da dahil olmak üzere bütçe sınırını aşanları nasıl kontrol edip cezalandıracağı üzerine olmuştu ancak Wolff doğru süreçlerin takip edildiğinden emin olduğunu söyledi.

Wolff, "Bütçe sınırı geçen sene zaten devreye girmişti. Geçen sene herkesin kurallara uyup uymadığına dair sonuçları göreceğiz. Rapor yakında çıkacak."

"Bu yüzden, biliyorsunuz, bunu yanlış anlayamazsın çünkü kuralları çiğniyorsanız, bu teknik konulardaki kuralları çiğnerken yaptığınız gibi bir çiğneme olur." dedi.