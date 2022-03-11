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Mercedes'in aracında roket teknolojisinden alınan "birkaç numara" varmış

Formula 1 teknik direktörü Pat Symonds, Mercedes'in yeni aerodinamik paketinde, soğutmada kullanılan "birkaç küçük numara" yer aldığını söyledi.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Mercedes'in aracında roket teknolojisinden alınan "birkaç numara" varmış
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Symonds, Mercedes'in dar sidepod tasarımını oluşturmasını sağlayan ultra verimli soğutma sistemine havacılık ve uzay endüstrisinden alınan teknolojinin yardımcı olduğunu söyledi.

2022 düzenlemelerinin ana mimarı Symonds, kuralların bu kadar dramatik bir şekilde uygulanmasını beklemediğini söyledi.

Symonds, F1 TV muhabiri Ted Kravitz'e, "Bu çok alışılmışın dışında bir yaklaşım."

"Aracı ilk olarak bu sabah gördüm çünkü buraya yaklaşık bir saat önce geldim. Dün birkaç fotoğraf gördüm ve çok ilginç buldum."

"Alışılmamış uyarlamalar görmeyi seviyorum. Bunun görmeyi beklemediğim bir şey olduğunu söylemeliyim. Aracı soğutmak için havayı nasıl aldıkları beni gerçekten etkiledi ama görünüşe göre alıyorlar."

"Bence bu, rakiplerin kırmızı kalemlerini ellerine alıp kural kitabını yeniden incelemelerini ve ne yaptıklarına bakmalarını sağlayacak." dedi.

Symonds, mühendislik ekibinin, kuralları yazdıklarında ve 2022 aracının gerçek boyutlu bir modelini oluşturduklarında, daha büyük radyatör boşlukları olacağını bildiklerini söyledi.

Symonds, "Sanırım düşündüğümüzden biraz daha radikal oldu."

"Düzenlemelerdeki aerodinamiği geliştirirken çok fazla şeye baktık. Sadece yere basma kuvvetinin üretimine değil, fren soğutmasına ve lastik ısınmasına da baktık. Özellikle motor soğutmasına bakmamız gerekti."

"Bunu yaparken W13'ten daha büyük bir giriş kullandık. Mercedes'e bu konuda yardımcı olan birkaç numaraları olduğunu düşünüyorum."

"Örneğin ara soğutucu çok ama çok muntazam bir cihaz, bir su/hava ara soğutucusu. Mercedes'te bir süredir vardı ama bence bu biraz farklı."

"Bu nedenle aracı çoğunluğa kıyasla gerçekten küçültebiliyorlar." dedi.

Symonds, Mercedes'in yaptıklarını detaylandırdı: "Bahsettiğim ara soğutucu Oxfordshire'daki Reaction Engines'den geliyor. Onlar bu tür hava soluyan roket motorlarını yapıyorlar. Bunun bir tür uyarlaması da, oldukça verimli bir ısı değiştirme teknolojisi sağladı."

"Bunun, ellerindeki aracı üretmelerini sağladığını düşünüyorum."

Mercedes W13 with sensor equipment

Mercedes W13 with sensor equipment

Fotoğraf: Giorgio Piola

Symonds, bütün takımların paketlerini sidepodları olabildiğince küçük yapmak için geliştirdiklerini söyledi.

"Bence takımların eğilimlerinden biri bu ama her şeyi sidepodlara paketlemenin çok zor olduğunu görüyoruz."

"İnsanlar sidepodların içinde neler olduğunu düşünüyorlar. Tabii ki radyatörler değil, peki ısı değiştiriciler?"

"Elbette çok daha fazlası var, elektronikler var. Bence bazıları elektroniği o bölgeye taşıyorlar."

Symonds, sidepodlar ve soğutma konsepti dışında W13'deki hiçbir şeyin gözüne çarpmadığını söyledi.

Symonds, "Bence geri kalanı makul ölçüde geleneksel. Ön kanat oldukça beklediğimiz gibi."

"Arka kanadın kamberinde biraz fark var ve birçoğu bu yolu benimsedi. Arka taraftaki kiriş benzeri yapıyı birçok takım yapmaya çalışıyor." dedi.

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