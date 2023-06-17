Kayıt Ol
Önceki / Alonso: "1. antrenmandaki teknik sorun, F1 için utanç verici" Sonraki / Leclerc: "Hissiyat anlamında en iyi cuma günlerimizden birisiydi"
Formula 1 / Kanada GP Haberler

Mercedes: "F1, araç ağırlığını bir takım sorunu haline getirmeli"

Mercedes teknik direktörü James Allison, gelecekte Formula 1 araçlarının ağırlığını azaltmanın en iyi yolunun bunu bir takım sorunu haline getirmek olduğuna inanıyor.

Jonathan Noble
Ekleyen:
George Russell, Mercedes F1 W14, Pierre Gasly, Alpine A523

Motorsport.com'un haberine göre, F1 CEO'su Stefano Domenicali ve FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, 2026'daki yeni kurallar için araç ağırlığının azaltılmasını hedefliyor.

F1'in mevcut araçlarının minimum ağırlığı 798 kg olup, bu ağırlık Dünya Şampiyonası tarihinde ulaşılan en yüksek ağırlık.

F1'in 2026'da elektrik gücünün daha fazla katkısının bir sonucu olarak daha büyük bataryalara sahip olma potansiyeline hazır olmasıyla birlikte, araçların daha da ağırlaşabileceğine dair endişeler var; bu nedenle ağırlıkların azaltılması için özel bir çaba gösterilecek.

Allison alternatif bir yaklaşımla, aracın daha hafif hale getirilebilecek belirli alanlarını zorunlu kılmak yerine FIA'nın araçların minimum ağırlığını azaltması halinde, takımların doğal olarak araçları daha hafif hale getirmek zorunda kalacaklarını öne sürüyor.

Motorsport.com tarafından araç ağırlığını azaltmanın en iyi yolu sorulduğunda Allison, şunları söyledi: "Stefano'ya kesinlikle katılıyorum. Ağırlıktaki bu önlenemez artışın durdurulması ve tersine çevrilmesi gerektiğini düşünen tek kişi o değil, çünkü araçlar her geçen yıl daha da ağırlaşıyorlar."

"Ağırlığın diğer yöne doğru ilerlemesini sağlamak önemli, ancak aracı çok daha hafif hale getirecek teknik kuralları hayal etmek zor."

Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Lando Norris, McLaren MCL60, Kevin Magnussen, Haas VF-23, out of the pits

Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Lando Norris, McLaren MCL60, Kevin Magnussen, Haas VF-23, out of the pits

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bence daha hafif hale getirmenin yolu ağırlık sınırını düşürmek ve bunu bizim sorunumuz haline getirmek. Eğer araçlar sınırın üzerindeyse, bu bizi araca ne koyup ne koymayacağımız konusunda kararlar almaya zorlar."

"Herkes bu bakış açısına katılmıyor, ama bence araç ağırlığını azaltmanın en garanti yolu bu."

Aston Martin'den Dan Fallows, Allison'ın durum değerlendirmesine katıldığını ancak F1'in, ağırlığı azaltırken güvenlikten ödün verilmediğinden emin olması gerektiğini söyledi.

"Bence bu konuda yapabileceğimiz şeyler var."

"Ancak bunları yaparken güvenlikten hiçbir şekilde ödün vermediğimizden emin olmalıyız."

"Belki mimari olarak yapabileceğimiz şeyler vardır. Ancak kesinlikle çok zor olacak ve bence güç ünitesi düzenlemelerinin bu şekilde belirlenmiş olması zorluğu daha da artırıyor."

Red Bull teknik şefi Pierre Wache, 2026 güç ünitelerinin çok daha ağır olacağına dair göstergeler olduğunu öne sürerek, ağırlığı azaltmak için çok fazla şey başarılabileceğini düşünmüyor.

Wache, "Ağırlık açısından önemli bir değişiklik olacağını düşünmüyorum."

"Bence şu anda tanımlanan güç ünitesi zaten şu anda sahip olduğumuzdan çok daha ağır. Stefano'nun da belirttiği gibi, araçları önemli ölçüde hafifletmenin çok ama çok zor olacağını düşünüyorum."

paylaşım
yorumlar

Alonso: "1. antrenmandaki teknik sorun, F1 için utanç verici"

Leclerc: "Hissiyat anlamında en iyi cuma günlerimizden birisiydi"
Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Aston Martin, Kanada GP'ye getirdiği büyük güncellemeleri tanıttı

Aston Martin, Kanada GP'ye getirdiği büyük güncellemeleri tanıttı

Formula 1
Kanada GP

Aston Martin, Kanada GP'ye getirdiği büyük güncellemeleri tanıttı Aston Martin, Kanada GP'ye getirdiği büyük güncellemeleri tanıttı

Verstappen'in Nordschleife'da piste çıkma isteği reddedilmiş!

Verstappen'in Nordschleife'da piste çıkma isteği reddedilmiş!

Formula 1
Kanada GP

Verstappen'in Nordschleife'da piste çıkma isteği reddedilmiş! Verstappen'in Nordschleife'da piste çıkma isteği reddedilmiş!

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Perez: "Umarım yağmur yağmaz"

Perez: "Umarım yağmur yağmaz"

Formula 1
Kanada GP

Perez: "Umarım yağmur yağmaz" Perez: "Umarım yağmur yağmaz"

Hamilton: "Verstappen rekorlarımı kırabilir"

Hamilton: "Verstappen rekorlarımı kırabilir"

Formula 1

Hamilton: "Verstappen rekorlarımı kırabilir" Hamilton: "Verstappen rekorlarımı kırabilir"

Russell: "Verstappen bu sezon 'daha az agresif'"

Russell: "Verstappen bu sezon 'daha az agresif'"

Formula 1
Kanada GP

Russell: "Verstappen bu sezon 'daha az agresif'" Russell: "Verstappen bu sezon 'daha az agresif'"

Son Haberler

Russell: "Mercedes yeniden çifte podyum yakalayabilir"

Russell: "Mercedes yeniden çifte podyum yakalayabilir"

F1 Formula 1
Kanada GP

Russell: "Mercedes yeniden çifte podyum yakalayabilir" Russell: "Mercedes yeniden çifte podyum yakalayabilir"

Albon: "Diğer sürücülerin Q2'ye geçiş lastikleriyle başlamasına şaşırdım"

Albon: "Diğer sürücülerin Q2'ye geçiş lastikleriyle başlamasına şaşırdım"

F1 Formula 1
Kanada GP

Albon: "Diğer sürücülerin Q2'ye geçiş lastikleriyle başlamasına şaşırdım" Albon: "Diğer sürücülerin Q2'ye geçiş lastikleriyle başlamasına şaşırdım"

Steiner: "Hedefimiz puan barajında kalmak olacak"

Steiner: "Hedefimiz puan barajında kalmak olacak"

F1 Formula 1
Kanada GP

Steiner: "Hedefimiz puan barajında kalmak olacak" Steiner: "Hedefimiz puan barajında kalmak olacak"

Bottas: "İlk ona girebileceğimizi düşünmüştüm"

Bottas: "İlk ona girebileceğimizi düşünmüştüm"

F1 Formula 1
Kanada GP

Bottas: "İlk ona girebileceğimizi düşünmüştüm" Bottas: "İlk ona girebileceğimizi düşünmüştüm"

Russell: "Mercedes yeniden çifte podyum yakalayabilir"

Russell: "Mercedes yeniden çifte podyum yakalayabilir"

Formula 1
Kanada GP
Filip Cleeren

Russell: "Mercedes yeniden çifte podyum yakalayabilir" Russell: "Mercedes yeniden çifte podyum yakalayabilir"

Albon: "Diğer sürücülerin Q2'ye geçiş lastikleriyle başlamasına şaşırdım"

Albon: "Diğer sürücülerin Q2'ye geçiş lastikleriyle başlamasına şaşırdım"

Formula 1
Kanada GP
Ezel Tan

Albon: "Diğer sürücülerin Q2'ye geçiş lastikleriyle başlamasına şaşırdım" Albon: "Diğer sürücülerin Q2'ye geçiş lastikleriyle başlamasına şaşırdım"

Steiner: "Hedefimiz puan barajında kalmak olacak"

Steiner: "Hedefimiz puan barajında kalmak olacak"

Formula 1
Kanada GP
Zeynep Taş

Steiner: "Hedefimiz puan barajında kalmak olacak" Steiner: "Hedefimiz puan barajında kalmak olacak"

Bottas: "İlk ona girebileceğimizi düşünmüştüm"

Bottas: "İlk ona girebileceğimizi düşünmüştüm"

Formula 1
Kanada GP
Ezel Tan

Bottas: "İlk ona girebileceğimizi düşünmüştüm" Bottas: "İlk ona girebileceğimizi düşünmüştüm"

Perez: "Sadece yarım tur erken davranabilseydik her şey farklı olacaktı"

Perez: "Sadece yarım tur erken davranabilseydik her şey farklı olacaktı"

Formula 1
Kanada GP
Adam Cooper

Perez: "Sadece yarım tur erken davranabilseydik her şey farklı olacaktı" Perez: "Sadece yarım tur erken davranabilseydik her şey farklı olacaktı"

FIA, ikinci virajdaki bariyeri kısaltma kararı aldı!

FIA, ikinci virajdaki bariyeri kısaltma kararı aldı!

Formula 1
Kanada GP
Adam Cooper

FIA, ikinci virajdaki bariyeri kısaltma kararı aldı! FIA, ikinci virajdaki bariyeri kısaltma kararı aldı!

F1 cadde pistlerine aşırı bağımlı hale mi geldi?

F1 cadde pistlerine aşırı bağımlı hale mi geldi?

Formula 1
Kanada GP
Matt Kew

F1 cadde pistlerine aşırı bağımlı hale mi geldi? F1 cadde pistlerine aşırı bağımlı hale mi geldi?

Vasseur: "Pistteki hatasından dolayı Leclerc'i suçlamayacağım"

Vasseur: "Pistteki hatasından dolayı Leclerc'i suçlamayacağım"

Formula 1
Kanada GP
Can Çarpıcı

Vasseur: "Pistteki hatasından dolayı Leclerc'i suçlamayacağım" Vasseur: "Pistteki hatasından dolayı Leclerc'i suçlamayacağım"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol