Mercedes: "F1, araç ağırlığını bir takım sorunu haline getirmeli"
Mercedes teknik direktörü James Allison, gelecekte Formula 1 araçlarının ağırlığını azaltmanın en iyi yolunun bunu bir takım sorunu haline getirmek olduğuna inanıyor.
Motorsport.com'un haberine göre, F1 CEO'su Stefano Domenicali ve FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, 2026'daki yeni kurallar için araç ağırlığının azaltılmasını hedefliyor.
F1'in mevcut araçlarının minimum ağırlığı 798 kg olup, bu ağırlık Dünya Şampiyonası tarihinde ulaşılan en yüksek ağırlık.
F1'in 2026'da elektrik gücünün daha fazla katkısının bir sonucu olarak daha büyük bataryalara sahip olma potansiyeline hazır olmasıyla birlikte, araçların daha da ağırlaşabileceğine dair endişeler var; bu nedenle ağırlıkların azaltılması için özel bir çaba gösterilecek.
Allison alternatif bir yaklaşımla, aracın daha hafif hale getirilebilecek belirli alanlarını zorunlu kılmak yerine FIA'nın araçların minimum ağırlığını azaltması halinde, takımların doğal olarak araçları daha hafif hale getirmek zorunda kalacaklarını öne sürüyor.
Motorsport.com tarafından araç ağırlığını azaltmanın en iyi yolu sorulduğunda Allison, şunları söyledi: "Stefano'ya kesinlikle katılıyorum. Ağırlıktaki bu önlenemez artışın durdurulması ve tersine çevrilmesi gerektiğini düşünen tek kişi o değil, çünkü araçlar her geçen yıl daha da ağırlaşıyorlar."
"Ağırlığın diğer yöne doğru ilerlemesini sağlamak önemli, ancak aracı çok daha hafif hale getirecek teknik kuralları hayal etmek zor."
Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Lando Norris, McLaren MCL60, Kevin Magnussen, Haas VF-23, out of the pits
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
"Bence daha hafif hale getirmenin yolu ağırlık sınırını düşürmek ve bunu bizim sorunumuz haline getirmek. Eğer araçlar sınırın üzerindeyse, bu bizi araca ne koyup ne koymayacağımız konusunda kararlar almaya zorlar."
"Herkes bu bakış açısına katılmıyor, ama bence araç ağırlığını azaltmanın en garanti yolu bu."
Aston Martin'den Dan Fallows, Allison'ın durum değerlendirmesine katıldığını ancak F1'in, ağırlığı azaltırken güvenlikten ödün verilmediğinden emin olması gerektiğini söyledi.
"Bence bu konuda yapabileceğimiz şeyler var."
"Ancak bunları yaparken güvenlikten hiçbir şekilde ödün vermediğimizden emin olmalıyız."
"Belki mimari olarak yapabileceğimiz şeyler vardır. Ancak kesinlikle çok zor olacak ve bence güç ünitesi düzenlemelerinin bu şekilde belirlenmiş olması zorluğu daha da artırıyor."
Red Bull teknik şefi Pierre Wache, 2026 güç ünitelerinin çok daha ağır olacağına dair göstergeler olduğunu öne sürerek, ağırlığı azaltmak için çok fazla şey başarılabileceğini düşünmüyor.
Wache, "Ağırlık açısından önemli bir değişiklik olacağını düşünmüyorum."
"Bence şu anda tanımlanan güç ünitesi zaten şu anda sahip olduğumuzdan çok daha ağır. Stefano'nun da belirttiği gibi, araçları önemli ölçüde hafifletmenin çok ama çok zor olacağını düşünüyorum."
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