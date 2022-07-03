Mercedes: "Esnek taban ifşası şoke edici"

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FIA ve takımlar arasında son dönemde araçlardaki aşırı zıplamayı engelleme amacıyla bazı görüşmeler yapılıyor. Bu görüşmelerde gündeme gelen konulardan birisi de araçların tabanının ve taban altındaki tahta plakanın sertliği oldu.

Motorsport.com, Kanada GP sonrasında gerçekleştirilen Teknik Danışma Komitesi'nde bazı takımların taban ve tahta plakanın esnekliğini sınırlandıran kurallarda sınırları zorladığı yönünde şüpheler ortaya çıktığını öğrendi.

Mevcut kurallara göre tabanın kurallara uygun olması için, ilgili güç uygulandığında tahta plakanın ortasında yer alan iki deliğin ve aynı zamanda arkasında yer alan deliğin maksimum 2mm esnemesi gerekiyor.

Ancak bazı iddialara göre takımlardan bazıları, tabanları akıllıca esneterek bu oranı 6mm'ye kadar çıkarabiliyor. Bu sayede daha yüksek eğim açısıyla piste çıkabiliyor ve dalgalanma olmadan yere daha yakın giderek performansı arttırabiliyor.

İddialara göre bunun açığa çıkması, diğer takımları şaşırttı. Wolff da buna çok şaşırdığını kabul etti.

Wolff, "FIA bu konuyu son Teknik Danışma Komitesi'nde gündeme getirene kadar kimsenin neler olduğuna dair bir fikri yoktu ve tüm takımlar duydukları karşısında büyük sürpriz yaşadı."

"Kurallarda olanlar ve kuralların amacı oldukça açık. Demek istediğim, bunun kurallarda yazılandan neden daha fazla sapabileceğine dair bir tartışma yok. Yani kısaca söylemek gerekirse biraz sürpriz oldu, daha çok şok edici oldu." dedi.

FIA, tabanların esnemesi konusundaki ifşalara yanıt olarak, dalgalanmanın etkilerini azaltma teklifinin bir parçası olarak, takımlara kurallarda yapılması planlanan bir değişikliği bildirerek yanıt verdi.

Nikolas Tombazis tarafından Britanya GP'de gönderilen teknik direktifte, dalgalanmayı azaltıcı tedbirlerin Fransa GP'den itibaren hayata geçeceği ve aynı zamanda taban sertliği ile ilgili kuralların sertleştirileceği bildirildi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Direktifte, "Tüm araçlar arasında adil ve hakkaniyetli bir ilişki" olduğundan emin olmak için harekete geçildiği bildirildi. Bu, belki de daha önce durumun böyle olmayabileceğini işaret ediyor olabilir.

Tombazis, FIA'nın bazı takımların tabanının aşırı esnettiğine inandığını açık bir şekilde ifade etti ve bunu başaran takımların araçlarının sürüş yüksekliğini ciddi seviyede düşürebildiğini ve dolayısıyla doğrudan olmasa da aerodinamik kazanç sağladığını söyledi.

Bu kapsamda 2mm'lik tolerans titizlikle uygulanacak. Buna göre taban deliğinin etrafındaki sertlik artık çevrenin dışında 15 mm'lik bir radyal mesafe için tek tip olmalı, her iki durumda da yüzde 10'u aşmayan bir varyans olmalı.

FIA ayrıca şunu ekledi: "Takımlardan hem CAD çizimlerinde, hem de fiziksel kurulumun ayrıntılı bir incelemesi ve ayrıca Sonlu Elemanlar Analizi yoluyla bu kurallara uygunluğunu göstermeleri istenecektir."

Takımlardan bazıları FIA'nın bu hamlesini memnuniyetle karşıladılar ve yönetim kurulunun, bazı takımların aşırıya kaçmaları nedeniyle harekete geçmesinin gerektiğini söylediler.

McLaren Takım Patronu Andreas Seidl, "Nikolas'ın ne görmek istediği ve ne beklediği konusunda bazı açıklamalar yapmasının bir nedeni olmalı."

"Biz kendi açımızdan teknik direktifte yayınlanan açıklamadan mutluyuz çünkü günün sonunda bu, hepimizin aynı oyun sahasında olmasına yardımcı olacak." dedi.

Mercedes'in pist üstü mühendislik direktörü Andrew Shovlin, hangi takımların esnek zeminlerden faydalandığının açık olmadığını ancak yine de değişikliğin kendilerinin öne yaklaşmasında yardımcı olabileceğini söyledi.

Shovlin, "Bu konu ortaya çıktığında, belki de kullanmadığımız veya değerlendirmediğimiz fırsatlar olduğunu fark ettik."

"Bu bizim aracı sürüş şeklimizi etkilemeyecek. Belki rakiplerimizi etkileyebilir. Bu sayede onlara biraz daha yaklaşabiliriz." dedi.