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Mercedes, eski Red Bull İK müdürüyle anlaştı!

Mercedes, Red Bull'un eski İK müdürüyle "kıdemli danışmanlık" pozisyonu için anlaşma sağlayarak kadrosunu güçlendirdi.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Mercedes, eski Red Bull İK müdürüyle anlaştı!
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Cuma sabahı Red Bull'un eski İK direktörü Jayne Poole ile padoka girerken görüntülenen takım patronu Toto Wolff, kısa süre içinde dedikoduların merkezine oturmuştu.

Bu dedikoduların önüne geçmek isteyen Mercedes, aynı dakikalarda Poole'un kıdemli danışman olarak Mercedes bünyesine katıldığını doğruladı.

Poole'un Wolff ile yakın çalışacağı ve Mercedes'teki mevcut altyapının değerlendirilmesinde yer alacağı, ayrıca bütçe sınırına uyum sağlayabilmek için yapılabilecek olası değişiklikler konusunda tavsiyelerde bulunacağı anlaşılıyor.

Poole F1 padokunda iyi tanınan bir isim; kendisi Red Bull'da uzun yıllar boyunca görev yaptı ve düzenli olarak birlikte görüldüğü takım patronu Christian Horner'a sağlam bir destek sağladı.

Daha da önemlisi, kendisinin Red Bull'un işleyişine dair bilgisi, yeniden ön sıralara çıkmaya çalışan Mercedes'e de fayda sağlayabilir.

Wolff, üst düzey isimlerin ayrılması durumunda takımın asla geri planda kalmamasını sağlamak için sürekli olarak gelişmeleri gerektiği konusunda görüşlerini her zaman dile getiren bir isim.

Jayne Poole, Mercedes special advisor

Jayne Poole, Mercedes special advisor

Photo by: Uncredited

Bu durumun en önemli örneği, Williams takım patronluğu teklifini kabul eden ve takımdan ayrılan James Vowles.

Takım henüz Vowles'un yerine başka bir isimle anlaşmadı, nitekim kendisi strateji departmanının yanı sıra genç sürücü programının da başındaydı. Mercedes'in ilk olarak bu alanda yeniden yapılanmaya gitmesi gerekmekte. 

Ancak, son olarak Formula E'de Venturi'nin takım patronluğunu yapan eski F1 pilotu Jerome D'Ambrosio'nun Mercedes'te bir görev alabileceği konuşuluyor.

D'Ambrosio geçen haftaki Bahreyn testinde takımın konuğu oldu ve bu hafta sonu Bahreyn GP'sinde yer alacak.

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