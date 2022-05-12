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Formula 1 Haberler

Mercedes, elektrikli araçlara odaklansa da Formula 1'de kalacak

Daimler CEO'su Ola Kallenius, Mercedes'in elektrikli araçlara odaklanmasına rağmen Formula 1'de devam edeceğine vurgu yaptı.

Ronald Vording
Ekleyen:
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Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Mercedes, elektrikli araçlara odaklansa da Formula 1'de kalacak
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Formula 1, yeni dönemde hedeflerine birer birer ulaşmaya başlamış durumda. Bu yılki yarışlara büyük bir seyirci ilgisi var ve Almanya da dahil olmak üzere, şu anda takvimde bulunmayan çoğu ülke takvime girmek istiyor.

Buna ek olarak Audi ve Porsche, 2026'da spora girmeye hazırlanırken, artan sponsor sayısı takımları memnun ediyor.

Son yıllarda Mercedes'in geleceği hep bir tartışma konusu oldu ve spordan ayrılabilecekleri yönünde iddialar ortaya çıktı. Ancak Alman üretici F1'de kalmaya kararlı ve bunu defalarca kez dile getirdiler.

Yeni döneme yaptıkları hayal kırıklığıyla dolu başlangıca rağmen Mercedes, Formula 1'de uzun süre aktif yer almak için pek çok nedene sahip olduklarını söylüyor.

Daimler CEO'su Ola Kallenius, Financial Times Otomobilin Geleceği Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, F1'in uzun vadede Mercedes planlarının bir parçası olmaya devam edeceğini açıkladı.

George Russell, Mercedes W13, arrives on the grid

George Russell, Mercedes W13, arrives on the grid

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Bir bakıma Mercedes, yeni motor düzenlemelerine geçileceği 2026 yılı ve sonrasında sporda kalmak istiyor.

Kallenius, "İklimsel değişiklikler, Mercedes'in Formula 1'de yer almasının ana nedenlerinden biri."

"Yeni Formula 1 motor yönetmeliklerine göre motorun elektrikli kısmı çok daha önemli hale gelecek."

"Ek olarak Formula 1, karbon nötr olmayı hedefliyor."

"Bir sonraki motor düzenlemesinde motorun elektrikli kısmı çok daha ön planda olacak fakat yine de elimizde bir içten yanmalı motor olacak. Bu motor, karbon nötr yakıtlar için bir çeşit laboratuvar olarak kullanılacak. Bu, hem otomotiv hem de havacılık endüstrileri için çok önemli."

"Sadece batarya gücüyle yarış yapabileceğimiz noktaya henüz gelmedik. Formula 1'in bir gösteri sunması gerekiyor ve teknoloji henüz batarya açısından buna hazır değil."

"Ancak karbon nötr hale getirip, hibrit kısma daha fazla önem verirsek, Formula 1 olması gerektiği gibi olacak ve bundan ötürü burada kalacağız."

"Ayrıca Drive to Survive serisi de çok büyük bir rol oynuyor. Bu gösterinin bir parçası olmaktan ve hem teknolojik gelişim hem de pazarlama anlamında Formula 1'i kullanmaktan memnuniyet duyuyoruz."

"Formula 1'in parlak bir geleceği olduğunu düşünüyoruz." dedi.

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