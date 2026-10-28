Formula 1 Amerika GP

Mercedes elçisi Wiseman: "Formula 1, mühendislikte NASA'yı ikiye katlar"

Mercedes elçisi eski astronot Reid Wiseman, Mercedes ekibinin konuğu olduğu Austin’de Formula 1 dünyasıyla uzay havacılığı arasındaki farkları değerlendirdi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 28 Eki 2026 12:50

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

Ay’ın karanlık yüzünü kendi gözleriyle gören dünyadaki dokuz insandan biri olan NASA astronotu Reid Wiseman, ABD GP’de Mercedes takım kıyafetleriyle padoğun dikkat çeken isimleri arasındaydı. Bir yıl önce Austin’de sıradan bir seyirci olarak tribünde yer alan Wiseman, bu kez Mercedes marka elçisi olarak garajın içinden F1 ile NASA arasındaki mühendislik yaklaşımını karşılaştırdı.

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NASA’nın kanıtlanmış teknolojiye ve yedekli sistemlere odaklandığını, F1’in ise sınırlar ile insan performansını son noktasına kadar zorladığını belirten Wiseman, iki dünya arasındaki farkı ve garajdaki atmosfere dair izlenimlerini şu sözlerle aktardı: "Dürüst olmak gerekirse F1, mühendislikte NASA’yı ikiye katlar.”

“Buradaki mühendislik seviyesi ve teknik yaklaşımlar çok yenilikçi. NASA’ya resmen toz yutturuyorlar.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

“Uzay uçuşlarında bizim asıl ihtiyacımız olan şey rüştünü ispatlamış teknolojiler ve yedekli güvenlik sistemleridir; bu uğurda biraz ağırlık fazlalığını kabul edebiliriz.”

“Burada ise her şeyi bir üst seviyeye taşıyorlar. Sadece araçları değil, insanları da... Herkes bileğinde takip cihazlarıyla dolaşıyor, kendi vücuduna dair her parametreyi izliyor. Garajdaki herkes adeta birer atlet gibi ve her an tamamen işe odaklanmış durumda.”

“İnsan performansına ve mekanik performansa yaklaşım biçimlerine bayıldım.”

“Bizim işimizde alkışların hemen arkasında duran, asıl cesarete sahip gerçek kahramanlardan oluşan devasa bir uzman ekibi var. Araçların içindeyse durum biraz farklı; George Russell ve Kimi Antonelli katıksız bir kazanma içgüdüsüyle her şeylerini ortaya koyuyorlar. Bazen bir virajda karşı karşıya geldiklerinde 'Aman Tanrım, umarım şu virajı kazasız belasız dönerler' diye bakıyorum."

"Bono ve Kimi’nin telsiz üzerinden konuşma tarzları beni her zaman tebessüm ettiriyor çünkü tıpkı uzaydaki halimize benziyor. Biz mühendislik ekibine bir şey söylüyoruz, mikrofonu kapattığımızda onlar kendi aralarında konuşuyorlar, ardından bize bir çözüm bulup geri iletiyorlar. Bunu duymaya bayılıyorum.”

“Mühendislerin ve pilotların telsiz üzerinden şakalaşmaları çok hoşuma gidiyor, aralarındaki o samimiyeti hemen anlayabiliyorsunuz. Gerçekten harika bir ilişki."

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- Motorsport.com Ekibi

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