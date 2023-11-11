Mercedes ekibi çalışanlarının kumarhanelere girmesine izin vermeyecek
Mercedes, Las Vegas Grand Prix'si hafta sonunda takım çalışanlarının kumarhaneye girmesine izin vermeyecek.
Sezonunun bir sonraki yarışına ev sahipliği yapacak olan Las Vegas şehri, çok sayıda kumarhane de dahil olmak üzere, aktif gece hayatıyla biliniyor.
Elbette birçok taraftar çeşitli eğlence mekanlarına gidecek ve eğlenecek fakat aynı şey Formula 1 katılımcıları için geçerli değil.
Mercedes patronu Toto Wolff, takım çalışanlarının pistteki işlerinden uzaklaşmasını istemiyor
dolayısıyla kumarhaneye gitmelerine izin vermeyecek.
Wolff, "Sanırım herkes Vegas'taki yarışı sabırsızlıkla bekliyor."
"Bu şehirdeki yarış, Everest'e tırmanmakla kıyaslanabilir. Bu yarışın organizasyonu için Liberty Media'ya şapka çıkarmalıyız."
"Sanırım Formula 1'de olup da bu şehre daha önce gelmemiş olan tek kişi ben değilim, ki bu şehirde gezmek bile oldukça zor."
"Otelden piste nasıl gidip geleceğimizi bilmiyoruz ama bir çözüm bulacağımıza eminim. Yarışı sabırsızlıkla bekliyorum."
"Dediğim gibi, Vegas'a hiç gitmedim ama takımdaki herkesin kumarhanelerden uzak durması için elimizden geleni yapacağız."
"Ben kumar oynamam, bizden de kimsenin kumar oynamamasını sağlayacağım!" dedi.
Fotoğraf: Las Vegas GP
Las Vegas GP rendering
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