Mercedes, Red Bull'dan ayrıldığı takdirde Albon'la çalışmaktan keyif alacak

Taylandlı sürücü, 2020 sezonunun sonunda Red Bull'un ana takımından yedek pilotluğa çekildi ve gelecek yıl gride geri dönüşü için çalışmalar yapılıyor.

Hem Williams hem de Alfa Romeo, gelecek yıl için Albon'la anlaşmaya ilgi gösterdiklerini doğruladılar. Ayrıca bu iki takım için Mercedes Formula E pilotu Nyck de Vries'ın da adı geçiyor.

Red Bull F1 takım patronu Christian Horner, cuma günü yaptığı açıklamada Albon'un tercihinin Williams olduğunu ancak Mercedes'in müşteri ekibi olması nedeniyle, Alman üreticinin anlaşmaya engel olabileceğini belirtmişti.

Cumartesi günü Motorsport.com'a konuşan Wolff, Red Bull'la bağları olan bir sürücünün Mercedes güç ünitesiyle yarışmasının ne kadar büyük bir sorun olacağı sorulduğunda, bunun kolay bir durum olmadığın kabul etti.

Wolff, "Açıkçası güç ünitesiyle ilgili bir durum var ve dün söylediğim üzere, Albon'un Formula 1'de yarışmayı hak eden bir sürücü olduğunu düşünüyorum."

"Fakat Mercedes güç ünitesi açısından, %100 Red Bull bağlantısı olan bir sürücüye sahip olmak zor. Bu sebeple eğer Red Bull kontrat anlamında serbest kalmasına izin verirse, böyle bir durumda onunla çalışmaktan mutluluk duyarız."

"Öte yandan tabii ki Nyck de Vries'ı destekliyoruz ve o koltuğu alması için Williams ile görüşmeler yapıyor. Yani belirsiz olan epey denklem var." dedi.

Alexander Albon, Red Bull Racing RB15 Photo by: Red Bull Content Pool

Horner, cuma günü Albon'un Williams'a gitmemesi için Mercedes'in dört kez kendisini aradığını söylemişti. Fakat Wolff, Taylandlı sürücüyü Williams'a gitmekten vazgeçirmeye çalışmadığını söyledi.

Wolff, "Alex Albon, Mercedes genç sürücü programını yöneten eski mentorum Gwen Lagrue ile düzenli irtibat halinde."

"Strateji şefimiz James Vowles ile gelecek yılla ilgili olası seçenekleri tartışıyorlardı."

"Ona, yapması ya da yapmaması konusunda bir şey söylendiğini düşünmüyorum. Bu sadece Alex ve Nyck için fırsatları arkadaşça şekilde keşfetmekle ilgili." dedi.