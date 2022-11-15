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Formula 1 Haberler

Mercedes, eğer F1 koltuğunu kaybederse Schumacher'i yedek pilot yapmaya açık

Mercedes patronu Toto Wolff, Mick Schumacher'in Formula 1 gridindeki yerini kaybetmesi halinde yedek pilotluk için kendisiyle görüşebileceklerini doğruladı.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör:
Christian Nimmervoll
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Mercedes, eğer F1 koltuğunu kaybederse Schumacher'i yedek pilot yapmaya açık
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Haas, gelecek yıl Kevin Magnussen'in yanında kimin yarışacağını bu hafta içerisinde açıklayacak ve koltuğun Nico Hulkenberg'e gitmesi bekleniyor.

Gridin geri kalanı 2023 için çoktan belirlendi ve bundan ötürü Schumacher, yeni sezonda koltuksuz kalacak.

Schumacher ayrıca Ferrari Sürücü Akademisi'yle olan bağlarını da bu yılın ardından kaybedecek ve bu da onu diğer takımlara uygun hale getirecek.

Bazıları Schumacher'in Mercedes'e katılacağını öne sürerken, Toto Wolff da Alman pilotu yedek pilot olarak takıma getirmeye hazır olduklarını ima etti.

Wolff, "Mick'in Haas'la ilgili durumunun ne olduğunu bilmiyorum. Bence onun için en önemli şey bir yarış kokpiti bulmak."

"Ancak Schumacher ailesinin Mercedes'in bir parçası olduğunu, Mick'e bir karakter ve yarış pilotu olarak çok değer verdiğimizi gizleyemem."

"Bu nedenle böyle bir seçenek ortaya çıkarsa, bunu kesinlikle tartışacağız. Ancak ilk önceliğimiz bir yarış kokpitinde yer alması olmalı çünkü Mick bunu yapabilecek yetenekte ve orada olmayı hak ediyor." dedi.

Mick'in babası Michael, 2010 yılında Mercedes ile F1'e geri dönüş yaptı ve 2012 sezonunun sonuna kadar burada yarıştı.

Michael Schumacher, Mercedes MGP W01

Michael Schumacher, Mercedes MGP W01

Photo by: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

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