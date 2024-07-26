Mercedes, düzlükte neden 0.9 saniye kaybettiğini araştırıyor

Mercedes, Spa-Francorchamps'taki antrenman seanslarında McLaren'a karşı düzlüklükte 0.9 saniye kaybetmelerinin nedenini araştırıyor.



George Russell ve Lewis Hamilton, Spa'daki ilk günde etkileyici performans sergileyemedi. Mercedes pilotları ikinci antrenman seansını 6 ve 10. sırada tamamladı.



Mercedes, düzlüklük hızında yaşanan sorunun nedenini araştırırken, araç ayarlarında bazı değişiklikler yaparak denge sorunlarını da çözmeye çalışacak.



Takımın cuma günü performansı hakkında konuşan Lewis Hamilton şunları söyledi: "Bugün oldukça kötü bir gündü."

"Araç son birkaç yarışta harika hissettiriyordu ancak bugün tamamen farklı bir his vardı."



"İlk seans pek iyi değildi. İkinci seansta bazı değişiklikler yaptık ve başlangıçta harika hissettirdi ancak sonra yumuşak lastiğe geçtiğimde gelişim sağlayamadık."



"Tur boyunca birçok denge sorunumuz vardı ve 1.2 saniye geride olmak pek de iyi değil."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, George Russell, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

George Russell ise takımın bu gece yapacağı değişiliklere güvendiğini söyledi: "Bu gece yapacak çok işimiz var. McLaren ve Red Bull bizden kesinlikle bir adım önde."



"Ayrıca McLaren araçları maksimum motor modunda piste çıkıyor. Bu seçim pistte size birkaç ondalık kazandırır."



"Yani yarın kesinlikle farklı bir gün olacak ve bu gece biraz daha performans bulabileceğimizden eminim."



"Önceki yarışlarda çok iyi cuma günlerimiz oldu ancak sonrasında diğerleri bize cumartesi günü yetişti. Umarım yarın bunun tersi olur."