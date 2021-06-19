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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Mercedes: "Düşük yere basma gücü üreten ayarlar, bizi daha yavaş yapardı"

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Mercedes, Red Bull'un yaptığı gibi düşük yere basma gücü üreten ayarlara geçselerdi, daha hızlı olabileceklerini düşünmüyor.

Mercedes: "Düşük yere basma gücü üreten ayarlar, bizi daha yavaş yapardı"

Geçtiğimiz yıllarda Mercedes'in daha güçlü olduğu Paul Ricard pistinde, Max Verstappen bugün pole pozisyonunun sahibi oldu.

Verstappen ve Red Bull'un Mercedes'in aksine daha az yere basma gücü üreten ayarlara geçmeleri pole pozisyonuna ulaşmalarında etkili olmuş olabilir.

Mercedes, Verstappen'in küçük arka kanadı sayesinde düzlüklerde daha hızlı olduğunu fark ettiklerini söylese de daha az yere basma gücü üreten ayarların daha hızlı olacağını düşünmüyor.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Red Bull'un araç ayarları hakkında şunları söyledi: "Bizim simülasyonumuzun bize gösterdiğine göre, bu ayar daha yavaştı."

"Onların düzlüklerde daha hızlı olduğunu görebiliyorsunuz. Eğer biz de düzlüklerde düşük yere basma gücü üreten kanadımızla hızlı olursak, virajlarda daha çok vakit kaybedeceğiz."

Red Bull takım patronu Christian Horner ise şunları söyledi: "Araçtan biraz yere basma gücü çıkardık, bunu muhtemelen bizim arka kanadımızla onların arka kanadı arasındaki boyut farkından görebilirsiniz.

“Yine de üçüncü sektörde iyi bir zaman çıkarmayı başarıyoruz, bu da rekabetçi bir tur zamanı çıkarabilmemizi sağlıyor."

Wolff'a göre temel problem, yere basma gücü seviyelerinden ziyade Mercedes'in genel olarak Red Bull'a kıyasla daha yavaş kalması. 

"Zor bir hafta sonu geçiriyoruz çünkü hız eksiğimiz var. Gerçek bu, [tempomuz] sıralama turlarını bitirdiğimiz pozisyondan çok daha kötü duruyordu. Her alanda gelişmemiz gerek. Performansımızı geliştirmek için odaklandığımız tek bir nokta yok."

Red Bull, daha küçük bir arka kanat kullanmasının yanı sıra bu hafta sonu yeni bir motora geçti. Bu da Red Bull pilotlarının düzlüklerdeki hızlarını arttırıyor.

 

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

 

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Horner: ''Mercedes'i Fransa'da yenebiliyorsak, her yerde yenebiliriz''

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Horner: ''Mercedes'i Fransa'da yenebiliyorsak, her yerde yenebiliriz''
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