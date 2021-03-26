Mercedes: "Düşük eğim konsepti, yeni kurallardan daha fazla etkilendi"

Bu sene araçların özellikle taban ve difüzör bölümünü etkileyen bazı teknik kural değişiklikleri yapıldı. Son senelerde Formula 1 araçları tasarlanırken genel olarak iki tasarım felsefesi takip edildi. Bir bölüm Red Bull'un öncülüğünü yaptığı yüksek öne eğim açısı tasarımını kullanırken, bir bölüm Mercedes'in öncülüğünü yaptığı düşük öne eğim felsefesini takip etti.

Yeni kuralların bu tasarım felsefelerinden birisinin daha çok lehine olması bekleniyordu. Mercedes, sezon öncesindeki testlerin ardından yaptığı analizlerde Pirelli lastikleriyle birlikte yeni kuralların kendilerini daha fazla etkilediğini gördü.

Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff, kaybettikleri performansı kendi felsefeleri dahilinde telafi etmeye çalıştıklarını, doğrudan Red Bull tarzı bir felsefeye geçme şanslarının olmadığını söyledi.

Wolff, "Şu anda sorun yaşamamızın tek nedeninin eğim açısı olduğunu düşünmüyorum çünkü 2021'de yeni lastiklerle yarışıyoruz ve henüz sezon tam olarak başlamadı bile."

"Ancak yaptığımız analizler kesinlikle, yüksek öne eğim konseptinin düşük eğim konseptine göre daha az yere basma gücü kaybettiğini gösterdi. Bu kuralların son senesinde, Red Bull ya da diğer bazı takımların sahip oldukları bu konsepti kopyalayamayız."

"Fiziksel açıdan bu mümkün değil. Kendi süspansiyonumuzu ve ayarlarımızı Red Bull'un yaptığı gibi kullanamayız. Bu yüzden elimizdekinden maksimumu almalı ve aracı ona göre ayarlamalıyız." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes and Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes, Bahreyn'de Cuma günü gerçekleştirilen antrenman seanslarında aynı pistteki testlere kıyasla daha iyi bir görüntü sergiledi. Buna rağmen yine de araçta çok fazla önden kayma olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Wolff, aracı pilotlar için daha tahmin edilebilir hale getirecek çalışmalar yapacaklarını söyledi.