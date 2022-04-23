Mercedes: "Dün en büyük sorunumuz lastikleri ısıtmaktı"

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Mercedes sıralama turlarını büyük hayal kırıklığı ile kapatan takımlardan birisiydi, Russell'ın 11, Hamilton'ın 13. olması ile birlikte takım 2012 Japonya GP'den bu yana ilk kez iki araçla birden Q3'e kalamadı.

Hamilton'ın telsizden açıkça belirttiği gibi, takım soğuk, nemli ve kırmızı bayraklarla kesintiye uğrayan bir seansta özellikle lastikleri ısıtmakta zorluk çekiyordu.

Fakat tüm takımlar da aynı zorlukla karşılaşırken, Mercedes, henüz isteneni veremeyen 2022 aracı W13'teki kronik bir hal alan bu sorunun üstesinden gelemedi.

Sıralama turlarının ardından konuşan Mercedes pist üstü mühendislik şefi Andrew Shovlin, "Dürüst olmak gerekirse ısınmakta zorlandık."

"Henüz hiçbir şeyin sonuna gelmedik, bugün bunun oldukça acı verici bir örneğiydi. Lastikleri doğru aralığa getirecek lastik sıcaklığını oluşturmaya yetecek kadar uzun sürüşler yapamadık."

"Bunu tüm yarışlarda yaşadık. Belki Bahreyn'de çok pahalıya mal olmadı fakat diğer tüm pistlerde Cumartesi günleri zorlandık, tek turda birçok orta sıra takımı bizden daha iyi."

"Yarış tempomuz ise daha iyi, Pazar günleri en iyi üçüncü araç olduğumuzu düşünüyorum."

"Sorun şu ki, tek turda ancak orta grupta gibi duruyoruz. Bu, üzerinde çalıştığımız ama henüz tam olarak anlayamadığımız bir alan." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Erik Junius

Shovlin, takımın, Barselona testlerinde suni olarak ıslatılmış bir pistte yaptıkları test dışında, Imola'ya kadar hakkında sınırlı bilgiye sahip oldukları ıslak zemin ve geçiş lastikleriyle hiçbir sorunu olmadığını da belirtti. Lastikler, boyut değişikliğine rağmen, eskisine oldukça benziyorlar.

Shovlin, "Yağmur lastikleriyle ilgili en önemli şey, değişken koşullarda nasıl başa çıktıkları. Mesela kuru zemine geçiş esnasında nasıl tepki veriyorlar? Burada bununla ilgili pek bir şey öğrenemeyeceğiz.

"Bugün bizim için geçiş şartlarında tek sorun pist sıcaklığıydı, bu bizi oldukça zorladı. Denge olarak araç oldukça iyiydi, diğerleriyle neredeyse aynıydı

"George, gridde çok daha yukarıda olsaydı şaşırmayacağını, aracın iyi hissettirdiğini söyledi. Yalnızca hızlı olmak için gereken yol tutuşuna sahip değildik."

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Seansın ardından hayal kırıklığına uğrayan Hamilton, "Bugün takım olarak düşük performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Yapmamız gereken fakat yapmadığımız birkaç şey vardı" şeklinde bir demeç verdi.

Pilotunun neyi kastettiği sorulan Shovlin, Hamilton'ın sıralama turlarının gidişatından memnun olmadığını ve daha fazla tur atmak istediğini söyledi.

"Lewis ilk turlar esnasında pistte kalmayı tercih ederdi. Onu pite çağırıp yeni set lastikleri taktığımızda ideal sıcaklığı yakaladığımızı hissetti. Fakat seansın sonuna baktığınızda, bunu başaramadık, kırmızı bayrak nedeniyle daha uzun sürüşler yapamadık."

"Burada iki şey var: ilki, ilk turlarda daha iyi olabilir miydik? Muhtemelen evet. İkincisi ise, diğerlerinin aksine, iyi bir turu bir araya getirebilecek gibi durmuyorduk. Böyle bir günde, bu büyük bir sorun yaratıyor."

Mercedes, 2022 kurallarıyla birlikte yeniden Formula 1 dünyasına giriş yapan dalgalanma sorununun en çok etkilediği takımlardan biri. Sorunun üstesinden gelebilmek için aracı ideal yükseklikte çalıştıramayan takımın lastik sorunlarını etkileyen bir diğer sebep de bu.

Fakat Shovlin, dalgalanmanın sıralama turlarındaki hayal kırıklığına yol açan ana sebep olduğunu düşünmüyor.

Shovlin, "Dürüst olmak gerekirse her ikisi de çok sinir bozucu sorunlar, fakat sıralama performansımızı asıl etkileyen faktör aracı hazır hale getiremememiz oldu."

"Eğer bu sorunu çözebilseydik çok daha iyi bir tur zamanı elde edebilirdik. Dalgalanma aracın potansiyeline ulaşmamızı engelliyor, fakat geçtiğimiz üç yarıştan herhangi bir farkı yoktu." dedi.