Mercedes, direksiyon sistemi iddialarını reddetti

Mercedes’in direksiyonu, Interlagos’ta bazı izleyicilerin dikkatini çekti.

Ortaya çıkan araç üstü görüntülerde, araçtaki direksiyonun hafifçe ileri geri oynadığı görülüyordu.

Mercedes, bu görüntülerin ardından, direksiyon sistemiyle ilgili iddiaları netleştirmek için harekete geçti.

Sonuç olarak komplo teorileri sosyal medyada yankılanırken, Mercedes’in geçen sene kullandığı ve bu sene için yasaklanan DAS sisteminin yeniden kullanılıp kullanılmadığı da sorgulandı.

RacingNews365’e konuşan bir Mercedes sözcüsü, direksiyon sistemlerinin tüm sene boyunca homologasyona tabi olduğunu ve herhangi bir değişim yapılamayacağını söyledi. Sözcü, direksiyonun hareket ettiği tek düzlemin, sol ve sağ olduğunu belirtti.

Yayında yer alan görüntüler ve direksiyonun başka bir şeyi kontrol etmediği göz önüne alındığında, bu direksiyon hareketinin bir yanılsama olup olmadığı ise belirsizliğini koruyor.