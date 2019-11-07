Mercedes, devam etmesi halinde Bottas'la çok yıllık anlaşmalar yapacak
Mercedes takım patronu Toto Wolff, tek yıllık anlaşmaların Valtteri Bottas'ı etkilediğini ve 2020 sonrasında devam etme kararı almaları halinde çok yıllı anlaşmalar tercih edeceklerini ima etti.
Valtteri Bottas, 2016 yılının ardından Mercedes'e katıldı ve bu yıl takımdaki üçüncü sezonunu geçirdi.
Bununla birlikte Bottas, hep tek yıllık anlaşmalara sahipti ve bu yüzden sürekli olarak geleceği hakkında söylentiler çıktı.
2020 için de yine tek yıllık anlaşma yapan Bottas, bunun sezonunu olumsuz etkilediğini dile getirdi.
Fin pilot, "Geleceğimle ilgili çok fazla söylenti vardı. Neler olduğu hakkında hiçbir fikre sahip değildim."
"Bir sürücü ve sporcu olarak kesinlikle mükemmel değildi. Gönül rahatlığıyla tamamen işime odaklanamıyordum. Şimdi gelecek yıl da yine aynı durum olacak."
"Elbette şu noktada çok endişelenmiyorum çünkü hızım iyi ve aracı sürmekten zevk alıyorum." dedi.
Mercedes takım patronu Wolff da bunun Bottas'ı olumsuz etkilediğini kabul etti.
"Görünüşe bakılırsa onun üzerinde belli bir etkisi oldu. Bu yüzden bunu göz önünde bulundurmaya ve işimi daha iyi yapmaya çalışacağım."
"2021 için tüm kapılar açık. Sürücülerimizle herhangi bir anlaşmamız yok. Bu yüzden çok ilginç bir durumla karşı karşıya olacağız."
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Mercedes, devam etmesi halinde Bottas'la çok yıllık anlaşmalar yapacak
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