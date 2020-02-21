Mercedes destekli Racing Point, tam olarak Haas modeline geçmedi

Sezon öncesi testlerde piste çıkan Racing Point RP20, Mercedes'in 2019 aracı W11'e aşırı benzemesiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Racing Point'in Mercedes'ten daha fazla parça alması, kendisinin 2016'dan bu yana izin verilen tüm parçaları Ferrari'den alan Haas'a benzetilmesine neden oldu.

Green, kendilerinin Haas kadar ekstrem olmadıklarını söyledi. Green, "Şasi ile ilgili, transfer edilemeyen ve listede yer alan tüm parçaları kendimiz üretmeyi kararlaştırdık."

"Onların kendimize has olmasını istedik, bu yüzden kendi yolumuzda ilerledik. Bu açıdan tüm süspansiyon sistemleri, süspansiyon kolları Racing Point çünkü onlar şasiyle bağlantılı ve şasi kendimize ait."

"Şu anda sahip olduğumuz modelle ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Buna izin veriliyor, bu yüzden bu şekilde devam edeceğiz. Bizim gibi küçük bir takım için bu mantıklı."

"Tam olarak Haas modelini uygulamıyoruz. 'Haas Mark II' diyebiliriz ve bu model bize uyuyor."

"Bu bizim iyi olduğumuz bir konu. Bazı mekanik parçaları alıp onu aerodinamik açıdan geliştirebiliriz. Bizim gücümüz o alanda."

"Devasa üretim tesislerimiz yok. Bu açıdan bu model bizim işimize geliyor." dedi.

Green, Racing Point'in Mercedes'in vites kutusunu ve benzer parçaları kullanması nedeniyle, Mercedes'in tasarım felsefesini kullanmasının mantıklı olduğunu söyledi.

Green, "Bizim için çok mantıklıydı çünkü onlarla aynı donanımı kullanıyoruz."

"Aynı donanımı kullanırken farklı felsefe ile aracı geliştirmeye çalışmak gerçekten çok zor."

"Bu açıdan, Red Bull'la çalışan bir takımsanız ve vites kutusuyla süspansiyonları onlardan alıyorsanız, o zaman Red Bull tarzı sistemleri aracınıza uygulamaya çalışırsınız çünkü onlardan aldığınız parçalar, onların aracına göre çalışıyor."

"Bu konuda farklı bir yönde ilerleyeceğimizi düşünmek aptalca olur. Kullandığınız felsefeyi iyi anlamalı ve nasıl daha iyi gidebileceğinizi görmelisiniz." dedi.