Mercedes, W13 üzerinde yaptığı çalışmalara güveniyor

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Formula 1, yarışı iyileştirmek ve geçişi artırmak için, planlanandan bir yıl sonra teknik kuralları değiştirerek reset butonuna bastı.

Yeni kural değişikliklerinin bir sonucu olarak lansman döneminde, aşırı görünümlü sidepod'ların arka tarafta çok dar tasarımlara yol açtığı görüldü.

Takımlar, 2022 araçlarını aerodinamik olarak mümkün olduğunca verimli hale getirmeye çalışırken Mercedes, yapılması gereken diğer fedakarlıklar ve ödünler ile birlikte motorun nasıl önemli ölçüde değiştiğini anlattı.

Mercedes motor programının başkanı Hywel Thomas, W13 lansmanında, "2022 için çok kapsamlı ve derin bir projemiz vardı. Güç ünitesinin parçalarını 2014'ten bu yana hiç olmadığı kadar değiştirdik."

"Bu kadar önemli bir değişiklik olduğu için de tasarıma ve gelişime olan yaklaşımımızı modifiye ettik."

"Erken başladık ve teknolojimizi denemek için daha fazla puana sahiptik."

"Aynı çabayı daha uzun bir süreye yaymadık, daha uzun bir süre boyunca çok fazla faaliyet gösterdik." dedi.

Yeni Mercedes teknik direktörü Mike Elliott, değişiklikleri şasi tarafında değerlendirdi ve aerodinamik kazançlarının "büyük parçalardan" geldiğini söyledi.

Elliott, "Şasi tarafındaki değişiklikler çok büyük. Kariyerim boyunca bu kadar büyük bir değişiklik hiç olmadı."

"Bence bunun üç nedeni var: ilki, kuralların yapılandırma şeklinin çok farklı olması. Özellikle aerodinamik için çok farklı ve bu büyük bir etki."

"İkincisi ise, aerodinamik ile ulaşmaya çalıştıkları şey, aracın temel olarak farklı bir şekilde olmasına sebep oluyor."

"Üçüncüsü, bütçe sınırı altında böylesine büyük bir değişiklik ilk defa yapıyoruz."

"Mühendisler zorlukları çok seviyorlar, bu nedenle yeni bir şey yapmak için harika bir fırsat."

"Aerodinamik dünyasında normalde küçük değişiklikler ve parçalar ararsınız ancak bu kurallarla, elde edilen kazanç büyük parçalardan geliyor ve bu oldukça tatmin edici."

"Diğer yandan ise, sekiz kez takımlar şampiyonluğu alarak başarılı bir dönem geçirdik ve bu bir sıfırlama oldu."

"Bütün takımlar F1'in verdiği model ile sıfırdan başladı ve geçen yılın aracındaki avantajları bu seneye taşıyamadık veya sorunları çözemedik. Yani herkes bu yolculuğa aynı yerden başlıyor."

"İstenilen aero şekillerini elde etmek, iç kısmı elektrik hatlarını ve ECU'yu nereye yerleştireceğimize kadar yeniden yapmamıza sebep oldu."

"Kurallar artık yasakladığı için hidroliklerin ve yayların kaldırılması nedeniyle, süspansiyon yeniden tasarlandı."

"Umarım sidepod'ların ve motor kapağının ne kadar dar olduğu konusunda bir adım attığımızı görürsünüz. Bu sadece bir küçültme çalışması değil, işe yaraması için çok fazla tasarım ve simülasyon gerektirdi." dedi.