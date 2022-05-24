Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Magnussen: "Monako'da geçiş yapmak yine zor olacak" Sonraki / Verstappen: "Ferrari gelişti fakat farkın büyüklüğünü hesap etmek zor"
Formula 1 / İspanya GP Haberler

Mercedes, De Vries'ı en az bir antrenman seansında piste çıkaracak

RacingNews365'in haberine göre Nyck de Vries, bu yıl en az bir antrenman seansında Mercedes W13'ün direksiyonuna geçecek.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Mercedes, De Vries'ı en az bir antrenman seansında piste çıkaracak
Haberi dinle

Son Formula E şampiyonu Nyck de Vries, aynı zamanda Mercedes F1'in yedek pilotluğunu yapıyor ve adı 2023 için Williams ile anılıyor.

Kurallar gereği takımlar, en az iki antrenman seansında F1'de en fazla iki yarışa çıkmış bir ismi piste çıkarmak zorundalar.

De Vries, hal böyle olunca Mercedes ve diğer müşteri takımları için cazip bir seçenek haline geldi. Halihazırda Mercedes simülatöründe çalışan De Vries, geçen hafta sonu İspanya'daki ilk seansta FW44'ü sürdü.

Fakat şimdi De Vries'ın daha fazla seansa katılacağı ortaya çıktı.

RacingNews365'in haberine göre De Vries, yılın ilerleyen kısmında Mercedes W13'ün direksiyonuna geçecek.

Habere göre bu yarışın neresi olacağı ve kimin yerini alacağı belirsiz ancak Mercedes kendisine en az bir seansta W13'ü sürme fırsatı verecek.

27 yaşındaki Hollandalı pilot, geçen hafta sonu yapılan ilk antrenman seansında 28 tur atmış ve Nicholas Latifi'nin önünde yer almıştı.

Mercedes'in diğer müşterileri McLaren ve Aston Martin ise büyük bir sürpriz olmadığı takdirde bünyesindeki isimleri piste çıkaracak.

McLaren'ın Pato O'Ward ve Colton Herta, Aston Martin'in ise simülatör pilotu Nick Yelloly'i piste çıkarma ihtimali var.

paylaşım
yorumlar
Magnussen: "Monako'da geçiş yapmak yine zor olacak"
Önceki haber

Magnussen: "Monako'da geçiş yapmak yine zor olacak"
Sonraki haber

Verstappen: "Ferrari gelişti fakat farkın büyüklüğünü hesap etmek zor"

Verstappen: "Ferrari gelişti fakat farkın büyüklüğünü hesap etmek zor"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Yamaha: "Toprak, Marquez ve Stoner ile aynı yetenekte"
World Superbike

Yamaha: "Toprak, Marquez ve Stoner ile aynı yetenekte"

Alonso: "Hâlâ bu kadar iyiyken, F1'i kanepeden takip edemem"
Formula 1

Alonso: "Hâlâ bu kadar iyiyken, F1'i kanepeden takip edemem"

Ayhancan Güven, Nurburgring 24 Saat'e katılacak
TÜRK SPORCULAR

Ayhancan Güven, Nurburgring 24 Saat'e katılacak

Son Haberler

Hamilton kendini takımın lideri olarak görmüyor
Formula 1 Formula 1

Hamilton kendini takımın lideri olarak görmüyor

Barselona verileri, Alfa Romeo'nun Monaco için ciddi bir aday olduğunu gösteriyor
Formula 1 Formula 1

Barselona verileri, Alfa Romeo'nun Monaco için ciddi bir aday olduğunu gösteriyor

Sainz: "Aracı anlamaya çalıştığım bir süreçten geçiyorum"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Aracı anlamaya çalıştığım bir süreçten geçiyorum"

Bottas, olay yaratan fotoğrafından 50 bin euro kazanmış
Formula 1 Formula 1

Bottas, olay yaratan fotoğrafından 50 bin euro kazanmış

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.