Mercedes, De Vries'ı en az bir antrenman seansında piste çıkaracak

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Son Formula E şampiyonu Nyck de Vries, aynı zamanda Mercedes F1'in yedek pilotluğunu yapıyor ve adı 2023 için Williams ile anılıyor.

Kurallar gereği takımlar, en az iki antrenman seansında F1'de en fazla iki yarışa çıkmış bir ismi piste çıkarmak zorundalar.

De Vries, hal böyle olunca Mercedes ve diğer müşteri takımları için cazip bir seçenek haline geldi. Halihazırda Mercedes simülatöründe çalışan De Vries, geçen hafta sonu İspanya'daki ilk seansta FW44'ü sürdü.

Fakat şimdi De Vries'ın daha fazla seansa katılacağı ortaya çıktı.

RacingNews365'in haberine göre De Vries, yılın ilerleyen kısmında Mercedes W13'ün direksiyonuna geçecek.

Habere göre bu yarışın neresi olacağı ve kimin yerini alacağı belirsiz ancak Mercedes kendisine en az bir seansta W13'ü sürme fırsatı verecek.

27 yaşındaki Hollandalı pilot, geçen hafta sonu yapılan ilk antrenman seansında 28 tur atmış ve Nicholas Latifi'nin önünde yer almıştı.

Mercedes'in diğer müşterileri McLaren ve Aston Martin ise büyük bir sürpriz olmadığı takdirde bünyesindeki isimleri piste çıkaracak.

McLaren'ın Pato O'Ward ve Colton Herta, Aston Martin'in ise simülatör pilotu Nick Yelloly'i piste çıkarma ihtimali var.