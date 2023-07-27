Mercedes, De Vries'e sahip çıkacak

Mercedes, geçen yılın sonunda yedek pilotu Nyck de Vries'in AlphaTauri'ye geçişine izin vermişti fakat Hollandalı pilot, 2023 sezonu başladıktan sadece 10 yarış sonra takımdan gönderildi.

De Vries, ayrılık sonrası Toto Wolff ile görüşme yaparken görüntülendi ve Mercedes'e geri döneceği iddiaları çoktan konuşulmaya başlandı.

Alman üreticinin yedek pilotluk görevini Mick Schumacher üstleniyor fakat Mercedes, başka bir rolle de olsa De Vries'e destek olmayı sürdürecek.

Wolff bu konuda şöyle dedi: "Nyck için çok üzgünüm. O gerçekten zeki bir adam ve aracımızın gelişimi için her zaman çok çalıştı."

"Belki de daha fazla zamana ihtiyacı vardı... Bence ona bir sezon verilseydi Red Bull için iyi bir aday bile olabilirdi. Fakat bu bizim sorunumuz değil."

"Yine de ona sempati duyuyorum. Pazartesi sabahı beni aradı ve kahve içmek için zamanım olup olmadığını sordu. Benim de boş vaktim vardı, buluştuk."

"Takımdaki yerler şu anda dolu ama ona elimizden geldiğince desteklemeye devam edeceğiz."

Wolff, neden De Vries'in gönderildiği sorusuna ise şöyle yanıt veriyor: "Bence Red Bull, Ricciardo'nun hızını değerlendirmeyi ve Perez'in yerini alıp alamayacağını görmeyi istiyor."

"Formula 1 inanılmaz derecede zor bir spor ve bir kez karar verildiğinde geri dönüşü olmuyor."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, Mick Schumacher, Mercedes-AMG reserve driver Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images