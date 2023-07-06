Mercedes de Silverstone'a yeni ön kanatla geliyor
Britanya GP'si için vites yükselten Mercedes, bu hafta sonu her iki araçta da yeni bir ön kanada sahip olacak.
Monako'da büyük bir güncelleme ile konsept değişikliğini başlatan Mercedes, o günden beri istikrarsız bir performans sergilemekte.
İspanya'da çifte podyum gören, Kanada'da da Hamilton'ı bu sezon üçüncü kez podyuma taşıyan W14, Avusturya'da ise en iyi dördüncü araç olmaktan öteye gidemedi.
Turbo hibrit çağında domine ettiği Silverstone'da tıpkı İspanya'daki gibi iyi bir performans göstermek isteyen Mercedes, bu amaçla başta ön kanat olmak üzere bazı güncellemeler getiriyor.
Mercedes pist kenarı mühendislik şefi Andrew Shovlin, "Silverstone'daki mücadeleyi gerçekten dört gözle beklemekteyiz."
"Takımımız piste çok yakın, iki İngiliz pilotumuz var ve aldığımız destek her zaman olağanüstü, dolayısıyla bu pisti çok seviyoruz."
"Her iki araçta da güncellemeler olacak, yeni bir ön kanat getireceğiz. Bunun bizi önlere yaklaştırmasını umuyoruz, pistin de bize daha uygun olmasını umuyoruz."
"Çok sıkı çalışıyoruz. Evet, Red Bull ile Max'e [Verstappen] yaklaşmanın çok zor olacağını biliyoruz ama şu anda Ferrari ve Aston Martin ile büyük bir mücadele içindeyiz ve McLaren de bu mücadeleye katılmış gibi görünüyor."
"Dediğim gibi, bu paketten olabildiğince fazla yararlanabilmek için gerçekten çok çalışacağız ve umarım tüm taraftarlar için harika bir yarış olur." dedi.
Mercedes'in yanı sıra Alpine de bu hafta sonu yeni bir ön kanatla geliyor.
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