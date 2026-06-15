Mercedes de harekete geçti: Monako kararı için ‘yeniden inceleme’ talebi başlatıldı

Barselona Grand Prix'si geride kalmış olsa da Monako GP'sinin sonuçları hâlâ tartışılmaya devam ediyor. Alpine'in pit yolundaki hız ölçüm hatasını kanıtlayıp Pierre Gasly’nin çift zaman cezasını iptal ettirmesi, diğer takımları da harekete geçirdi.

McLaren ve Red Bull, FIA'ya resmi itiraz niyetlerini bildirip kendilerine 96 saatlik bir düşünme süresi alırken, Mercedes ise George Russell’ın Monako'daki sonucu için doğrudan "Yeniden İnceleme Hakkı" prosedürünü başlattı.

Formula 1 kurallarına göre Yeniden İnceleme prosedürü her zaman iki aşamalı bir süreçten oluşuyor: İlk aşamada hakemlerin sunulan ek kanıtların gerçekten yeni, önemli ve yarış anında erişilemez olup olmadığını belirlemesi gerekiyor.

George Russell, Mercedes Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

İkinci aşamadaysa eğer hakemler bu kanıtları kabul ederse, ancak o zaman ilgili yarışın davası resmi olarak yeniden açılıyor ve ceza kararı inceleniyor.

Mercedes, bu iki aşamalı süreçte süre tutmaktan sorumlu FOM'un Monako'daki ölçümlerin tamamen doğru olmadığını itiraf etmesini ve Gasly’nin cezasının iptal edilmesini "yeni kanıt" olarak sunuyor.

Mercedes, bu itirafın ve Gasly kararının yarış esnasında mevcut olmadığını, dolayısıyla Russell cezalandırılırken bu bilgiye sahip olmadıklarını savunuyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Pierre Gasly, Alpine, Isack Hadjar, Red Bull Racing Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Geçtiğimiz pazar gecesi konuyla ilgili açıklama yapan Mercedes Takım Patronu Toto Wolff, şu ifadeleri kullandı: "Gasly olayına yeniden inceleme talebinde bulunduk çünkü kısacası kararlar alınırken biz de o masada olmak istiyoruz."

Pazartesi sabahı hem Mercedes hem de FIA cephesinden sürecin resmi olarak başlatıldığı doğrulandı. Ancak davanın resmen görülebilmesi için Mercedes'in hâlâ teslim etmesi gereken birkaç belge bulunuyor, bu nedenle henüz resmi bir FIA dokümanı yayımlanmadı.

Wolff, Barselona'da yaptığı açıklamada Mercedes’in bu davada başarıya ulaşma şansının düşük olduğunu kabul etti. Bunun en büyük sebebi, Russell’ın durumunun Gasly’den çok daha karmaşık olması.

George Russell, Mercedes Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Alpine, Gasly’nin yarış sonuna eklenen 10 saniyelik zaman cezasını kolayca sildirmeyi başardı. Ancak George Russell, ilk 5 saniyelik cezasını yarış içinde doğru şekilde çekmediği için hakemler tarafından pitten geçme cezasına çarptırılmış ve bu cezayı yarış esnasında uygulamıştı.

Formula 1 kurallarında, yarış içinde fiziksel olarak çekilmiş ve tamamlanmış bir pitten geçme cezasının iptali veya telafisi için hiçbir yol bulunmuyor.

Buna rağmen Mercedes, bu hamleyle hem hakemlerden konunun geleceğine dair net bir açıklama almayı hedefliyor.