Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 İspanya GP

Mercedes de harekete geçti: Monako kararı için ‘yeniden inceleme’ talebi başlatıldı

Pierre Gasly'nin Monako podyumunu geri almasının ardından Mercedes, pit alanındaki ölçüm hatasını ve Alpine kararını "yeni kanıt" göstererek George Russell için de hukuki süreç başlattı.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Toto Wolff, Mercedes

Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Barselona Grand Prix'si geride kalmış olsa da Monako GP'sinin sonuçları hâlâ tartışılmaya devam ediyor. Alpine'in pit yolundaki hız ölçüm hatasını kanıtlayıp Pierre Gasly’nin çift zaman cezasını iptal ettirmesi, diğer takımları da harekete geçirdi. 

McLaren ve Red Bull, FIA'ya resmi itiraz niyetlerini bildirip kendilerine 96 saatlik bir düşünme süresi alırken, Mercedes ise George Russell’ın Monako'daki sonucu için doğrudan "Yeniden İnceleme Hakkı" prosedürünü başlattı.

Formula 1 kurallarına göre Yeniden İnceleme prosedürü her zaman iki aşamalı bir süreçten oluşuyor:  İlk aşamada hakemlerin sunulan ek kanıtların gerçekten yeni, önemli ve yarış anında erişilemez olup olmadığını belirlemesi gerekiyor.

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

İkinci aşamadaysa eğer hakemler bu kanıtları kabul ederse, ancak o zaman ilgili yarışın davası resmi olarak yeniden açılıyor ve ceza kararı inceleniyor.

Mercedes, bu iki aşamalı süreçte süre tutmaktan sorumlu FOM'un Monako'daki ölçümlerin tamamen doğru olmadığını itiraf etmesini ve Gasly’nin cezasının iptal edilmesini "yeni kanıt" olarak sunuyor. 

Mercedes, bu itirafın ve Gasly kararının yarış esnasında mevcut olmadığını, dolayısıyla Russell cezalandırılırken bu bilgiye sahip olmadıklarını savunuyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Pierre Gasly, Alpine, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing, Pierre Gasly, Alpine, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Geçtiğimiz pazar gecesi konuyla ilgili açıklama yapan Mercedes Takım Patronu Toto Wolff, şu ifadeleri kullandı: "Gasly olayına yeniden inceleme talebinde bulunduk çünkü kısacası kararlar alınırken biz de o masada olmak istiyoruz."

Pazartesi sabahı hem Mercedes hem de FIA cephesinden sürecin resmi olarak başlatıldığı doğrulandı. Ancak davanın resmen görülebilmesi için Mercedes'in hâlâ teslim etmesi gereken birkaç belge bulunuyor, bu nedenle henüz resmi bir FIA dokümanı yayımlanmadı.

Wolff, Barselona'da yaptığı açıklamada Mercedes’in bu davada başarıya ulaşma şansının düşük olduğunu kabul etti. Bunun en büyük sebebi, Russell’ın durumunun Gasly’den çok daha karmaşık olması.

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Alpine, Gasly’nin yarış sonuna eklenen 10 saniyelik zaman cezasını kolayca sildirmeyi başardı. Ancak George Russell, ilk 5 saniyelik cezasını yarış içinde doğru şekilde çekmediği için hakemler tarafından pitten geçme cezasına çarptırılmış ve bu cezayı yarış esnasında uygulamıştı. 

Formula 1 kurallarında, yarış içinde fiziksel olarak çekilmiş ve tamamlanmış bir pitten geçme cezasının iptali veya telafisi için hiçbir yol bulunmuyor.

Buna rağmen Mercedes, bu hamleyle hem hakemlerden konunun geleceğine dair net bir açıklama almayı hedefliyor.

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Red Bull, Gasly kararına itiraz etmeye hazırlanıyor

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Neşe Akkoyun

Espargaro, sakatlığın ardından KTM ile testlere geri dönüyor

MotoGP
MotoGP
Çek GP
Espargaro, sakatlığın ardından KTM ile testlere geri dönüyor

Marquez: "Kazanmak sağlığıma iyi geliyor"

MotoGP
MotoGP
Çek GP
Marquez: "Kazanmak sağlığıma iyi geliyor"

Red Bull, Gasly kararına itiraz etmeye hazırlanıyor

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Red Bull, Gasly kararına itiraz etmeye hazırlanıyor

Son Haberler

Espargaro, sakatlığın ardından KTM ile testlere geri dönüyor

MotoGP
MGP MotoGP
Çek GP
Espargaro, sakatlığın ardından KTM ile testlere geri dönüyor

McLaren: "Ferrari şu anda en iyi şasiye sahip"

Formula 1
F1 Formula 1
İspanya GP
McLaren: "Ferrari şu anda en iyi şasiye sahip"

Russell: "Mercedes'in dayanıklılık sorunu beni endişelendiriyor"

Formula 1
F1 Formula 1
İspanya GP
Russell: "Mercedes'in dayanıklılık sorunu beni endişelendiriyor"

Marquez: "Kazanmak sağlığıma iyi geliyor"

MotoGP
MGP MotoGP
Çek GP
Marquez: "Kazanmak sağlığıma iyi geliyor"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle