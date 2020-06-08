Mercedes de bütçe sınırı sonrası farklı serileri düşünüyor

2021'de normalde 175 milyon dolarlık bütçe sınırı olması planlanıyordu ancak son görüşmelerin ardından bu rakam 145 milyon dolara düşürüldü. Takip eden senelerde ise 5'er milyon dolar azalma olmaya devam edecek.

Bu bütçe sınırına uymak için ilk 3 takımın çalışan sayısında ciddi azalmaya gitmesi gerekiyor.

Bu konuda ilk açıklama Ferrari'den gelmiş, İtalyan üretici farklı yarış programlarına yönelebileceğini belirtmişti. Wolff, yüksek teknoloji bilgisine sahip çok sayıda çalışanının toplu işten çıkarılmaması için benzer yolu takip edebileceklerini söyledi.

Wolff, "Covid-19 öncesine göre farklı bir finansal gerçekle yüz yüzeyiz. Ve daha düşük bütçe sınırını kabul ettik. Başarılı F1 bayiliklerinin para kaybetmemesi, aksine para kazanması gerek."

"Bizim için bütçe sınırı, Daimler'in sporu sportif ve pazarlama merkezi olarak görmesi yanında harcamaları da normal bir seviyede görmesi önemli. Bu yüzden bütçe sınırını desteklememiz gerektiğine inanıyorum."

"Bizim için bu yeniden yapılanma anlamına geliyor. Yani çalışma şeklimizi değiştireceğiz ve personeli yeni alanlara yönlendireceğiz. Mercedes Benz Applied Science adlı çok güçlü bir bölümümüz var. Orada yüksek performanslı müşterilerimiz için çalışıyor ve hizmet veriyoruz."

"Kim bilir? Mercedes içerisindeki kaynakları, insan kaynaklarını ve fikir mülkiyetlerini korumak için başka yarış kategorilerine bakabiliriz." dedi.

Wolff ayrıca Alman üreticinin F1 takımını fabrika takımı olarak görmeyi bırakabileceği iddialarını yalanladı ve Stuttgart yönetiminin yarışları öncelik olarak görmeye devam ettiğini söyledi.

Wolff, "Her zaman görüşülen farklı konular vardır. Şu anda her otomobil üreticisinin çok zor ve güvenli olmayan bir dönemden geçtiği açık."

"Her gün bir dergiyi ya da gazeteyi açtığınızda, VW, Renault, Fiat ya da Daimler hakkında bir şeylerle karşılaşıyorsunuz. Bu açıdan spor platformlarının sorgulanmasını tamamen anlayışla karşılıyorum."

"Mercedes'in üst yönetimi Formula 1'i temel bir aktivite olarak görüyor. Yol araçları ve yarış araçları üretiyoruz. Ve hatta Mercedes'in ilk ürettiği araç bir yarış arabasıydı."

"Bu açıdan burayı değerli dolarlar kazandıran bir pazarlama platformu olarak değil, temel bir çalışma alanı olarak görüyoruz. Formula 1 ile yol otomobilleri arasında teknoloji transferi oluyor ve Daimler içerisinde eleştiri olmuyor."

"Yine de her sene tüm yatırımlarımızı ve tüm aktivitelerimizi değerlendiriyoruz. Ancak biz sadece, belli başlıklar atarak daha fazla ziyaret almak isteyen bazılarının hedefindeyiz." dedi.