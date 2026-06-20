Mercedes, dayanıklılık sorunlarının nedenini açıkladı

2026 yeni kurallar dönemine fırtına gibi başlayan ve şampiyona liderliğini elinde tutan Mercedes, son üç yarışın ikisinde mekanik arızalar nedeniyle hayal kırıklıkları yaşadı.

Geçtiğimiz ay Kanada'da George Russell lider götürdüğü yarışa erken veda etmiş, İspanya'da ise Kimi Antonelli damalı bayrağa sayılı tur kala ikinci sıradayken yarış dışı kalmıştı.

Takımın teknik direktörü James Allison, sorunların birebir aynı olmasa da temelde batarya kaynaklı ortak bir noktadan türediğini ve problemin merkezine inmeyi başardıklarını açıkladı.

Takımın resmi şov programı Nu Silver Arrows Radio’ya konuşan James Allison, sorunla ilgili şu detayları paylaştı: "Sıkı spor takipçileri, bu sorunun sezon başından beri Mercedes motorlu birkaç aracı sıralamanın gerisine düşürdüğünü görmüştür.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Arızaların hepsi birbirinin tıpatıp aynısı değil, ancak hepsi bataryanın aynı bölgesinden kaynaklanıyor.”

“Riskli alanların çoğu artık anlaşıldı. Küçük bir şansın da yardımıyla, sezon ilerledikçe yeni batarya modüllerini devreye soktuğumuzda tüm Mercedes motorlu araçların şansı dönecektir.”

“Bu gelişme bizim için çok önemli, çünkü son zamandaki yarış dışı kalmalar gerçekten çok ama çok acı verici bir hal almaya başlamıştı."

Performans arayışı ile dayanıklılık arasındaki hassas dengeyi nasıl kurdukları sorulduğunda Allison, süreci şöyle özetledi: "Arızaların olabileceğini kabul ediyoruz ancak bu arızaların şampiyona puanları kazanmaya çalıştığınız kritik yarışlarda değil; testlerde veya simülatörlerde gerçekleşmesini istiyoruz.”

George Russell, Mercedes Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Elbette bu süreç her zaman kusursuz işlemiyor. Yarış içinde bir araç yolda kaldığında, bu kesinlikle bizim performansı eksiksiz olarak sunma çabalarımızın bir başarısızlığıdır."

"Böyle arızalar yaşandığında takımın bir kısmı, temel neden anlaşılana kadar ekipmana karşı biraz daha temkinli davranır, onu biraz daha az zorlamanın yollarını bulmaya çalışır. Bu, sorun yaşayan parçaya esneklik kazandırmak için atılan yarım adımlık bir geri çekilme, bir önlem olarak da düşünülebilir.”

“Takımın diğer kısmıysa temel nedeni tespit edip o parçayı yeniden tasarlamak ve yeterince sağlamlaştırmak için çalışır. Yani ilk müdahale savunmasız parçanın hayatını kolaylaştırmak amacı taşır, ardından motorun yeniden tam güçle kullanılmasını sağlayacak gerçek bir tedavi uygulanır."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Mercedes, Barselona'da Antonelli’nin W17'sinin elektriksel olarak tamamen kapanmasından önce bile zaten sezonun ilk mağlubiyetini almaya çok yakındı. Ferrari pilotu Lewis Hamilton, İspanya'da getirdikleri büyük güncelleme paketinin de yardımıyla harika bir tempo sergilemiş, sanal güvenlik aracı zamanlamasını 3 pit stoplu agresif stratejiyle birleştirerek Russell'ın 19.6 saniye önünde zafere ulaşmıştı.

Ferrari’nin bu güçlü geri dönüşünü de değerlendiren Allison, kuralların henüz çok yeni olduğuna dikkat çekti: "Çok taze kurallarla yarışıyoruz. Aracımız diğer takımlara kıyasla sezona bir adım önde başladı ve bunu birkaç yarış boyunca koruduk.”

“Ancak kurallar henüz tam anlamıyla keşfedilmediği için şu anda performans bulmak nispeten kolay. Dolayısıyla Ferrari'nin getirdiği gibi büyük bir güncelleme paketi, bizim sezon başındaki avantajımız kadar büyük bir fark yaratabiliyor.”

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Eğer Ferrari bir yarışa güncelleme getirir ve biz yanıt vermezsek, o rahat hissettiren fark kapanır; İspanya'da gördüğümüz şey tam olarak buydu."

"Elbette bu mücadelede bizim de kozlarımız var ve zamanı geldiğinde aracımız güncellemelerini alacak.”

“Fabrikadaki gelişim sürecimizi verimli tutabildiğimiz ve bunu doğru zamanda piste yansıtabildiğimiz sürece, sezon başındaki o avantajlı konumumuzu yeniden kazanabiliriz."