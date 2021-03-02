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Formula 1 / Son dakika

Mercedes, dayanıklılık endişeleri nedeniyle motorda değişiklik yapmış

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Mercedes, yeni sezon öncesinde ortaya çıkan dayanıklılık endişeleri nedeniyle yeni motorunda bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldığını açıkladı.

Mercedes, dayanıklılık endişeleri nedeniyle motorda değişiklik yapmış

Mercedes'in motor şefi Hywel Thomas, geçtiğimiz haftalarda 2021 motorlarında bazı sorunlar yaşadıklarını açığa çıkarmıştı.

Takımın yeni aracı W12'yi tanıtmasının ardından konuşan Thomas, yaşanan sorunla ilgili daha fazla detaya indi.

Thomas, "Güç ünitesinin dayanıklılığını iyileştirmek için bazı çalışmalar yaptık. 2020'de alüminyum malzeme kullandık ve o malzeme umduğumuz kadar dayanıklı değildi. Bu yüzden motor bloğunda yeni bir alaşım kullandık."

"Aynı zamanda Enerji Geri Dönüşüm Sisteminde de bazı değişiklikler yaptık ve daha dirençli olmasını sağladık. 2021'de takvimde 23 yarış olacağı için büyük bir mücadele bizi bekliyor. Bu yüzden güç ünitesinin dayanıklı olduğundan emin olmalıyız. Bu alanda çok çalıştık ve umarım karşılığını alırız." dedi.

Mercedes, geçen seneki MGU-K'nin tasarımının ideal olmadığını anlamasının ardından daha çok bu alanda değişiklik yaptı.

Thomas, "2020'de daha öncekilerden çok farklı bir MGU-K tasarımı ile tamamen yeni bir tasarım kullanmıştık. Bu tasarım performans olarak sağlam adım atmamıza yardımcı oldu ancak o tasarım üretmesi ve istikrarlı bir şekilde birleştirmesi zorlu bir tasarıma dönüştü."

"MGU-K'nın tam olarak döngüsünü tamamladığı ve kendisinden tam olarak istediğimiz şeyi yaptığı çok fazla örnek vardı ancak bazen kullanım döngüsünün ortasında sorunlar yaşadık. 2021 için geri adım attık, tasarımı inceledik ve sorunların nereden kaynaklandığını anladık."

"Bu sene, daha istikrarlı bir üretim rotası olması için değişiklik yaptık. Bu sayede MGU-K'nin dayanıklılığını iyileştirmeyi umuyoruz." dedi.

Thomas ayrıca güç ünitesinde genel olarak güncelleme yaptıklarını ve bazı yeni fikirlerle performans açısından ilerleme kaydedeceklerini söyledi.

Thomas, "Güç ünitesinde ilk defa kullanacağımız bazı tamamen yeni çözümlerimiz var."

"Özellikle bu güncellemeler zorlayıcı oldu çünkü geçen sezon geç bitti, bu yüzden kış dönemi normalden daha kısaydı. Bu yüzden hazırlanmak için daha az zamanımız vardı. Bu da çalışmamızda ekstra baskıya neden oldu."

"İçten yanmalı motorda daha fazla termal verimlilik için çalışmalarımızı yürüttük. Güncellemelerin çoğu güç ünitesinin temelinde yer aldı. İçten yanma sürecinden maksimum çıkış almayı hedefledik."

"Bununla birlikte ısı atımının etkisini minimize etmek için turboda bazı değişiklikler yaptık. Bunlar, krank gücü ve güç ünitesinin genel performansı söz konusu olduğunda muhtemelen en çarpıcı olanlardır. " dedi.

Mercedes AMG F1 W12

Mercedes AMG F1 W12
1/4

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes AMG F1 W12

Mercedes AMG F1 W12
2/4

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes AMG F1 W12

Mercedes AMG F1 W12
3/4

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes AMG F1 W12

Mercedes AMG F1 W12
4/4

Fotoğraf: Daimler AG

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Mercedes, W12'de jetonları nerede kullandığı konusunda sessiz

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Seri Formula 1
Takımlar Mercedes
Editör Jonathan Noble

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