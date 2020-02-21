Mercedes, "dayanıklı" ve "hızlı" W11'den memnun kaldı

Mercedes testlerin ilk haftasında hem takımlar hem motor üreticileri arasında en çok tur atan taraf oldu.

Testlerin en çok tur atan ismi olan Lewis Hamilton, "Takım, yeni aracı dayanıklı ve güçlü hale getirmek için büyük bir çaba gösteriyor ve bunu görmek harika. Araç bugün oldukça iyi hissettirdi. Sağlam bir ilk hafta oldu ve iyi miktarda mesafe tamamladık."

"Bu, fabrikada ve pistteki insanların ortaya koyduğu tüm bu inanılmaz çalışmaların göstergesi. Gerçekten herkesle gurur duyuyorum."

"Çalışmaya devam etmeli, bu haftadaki tüm verileri analiz etmeli, aracı nasıl daha ileri taşıyacağımızı ve gelecek hafta bunun üstüne nasıl ekleyebileceğimizi öğrenmeliyiz." dedi.

Valtteri Bottaş da ilk haftan memnun kaldı.

"Bugün gerçekten çok eğlenceliydi. Özellikle daha kısa sürüşler yapmak, aracı limitlere biraz daha yaklaştırabilmek ve aracın performansını daha fazla anlamak eğlenceliydi."

"Zevk aldım ve gerçekten iyi hissettim. Dünden bu yana ayarlarda önemli bir adım atmışız gibi görünüyor."

"Araç çok sürülebilir ve önümüzdeki hafta biraz daha sıkı çalışacağımdan eminim. Bundan daha iyisini yapabiliriz, hedefimiz bu olacak."

"Genel olarak gerçekten iyi bir ilk test oldu, her gün araçla ilgili bazı ilerlemeler kaydettik."

"Araç ve motor konusunda her bir takım üyesini yaptıkları bu harika işten ötürü tebrik etmek gerekiyor. Gelecek hafta araca dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

Son olarak W11'in tasarımcısı James Allison ise aracın hem dayanıklı hem de güçlü olduğunu söyledi.

"Dünkü kısa aradan sonra, bugün kesintisiz ve dayanıklı bir çalışma yaptığımız iyi bir gün oldu."

"Her iki sürücü de temel ayar programını tamamladı ve yumuşak lastikleri bu hafta ilk kez test ettiler. Bu, daha yumuşak lastiği deneyeceğimiz testlerin ikinci haftasına hazırlanırken bize yardımcı olacak."

"İyi bir ilk hafta oldu, araç genel olarak dayanıklıydı ve performans hafta boyunca oldukça iyi oldu."

"Elbette üzerinde çalışılacak çok şey var ve bunu ikinci haftada yapmaya çalışacağız. Ama bu gerçekten iyi bir başlangıç ​​noktası oldu."

"İlk test haftasının ardından, güç düzeni yavaşça belirlenmeye başlıyor, çünkü neredeyse herkes zaten bir yarış simülasyonu yaptı."

"Ancak değerlendirmelerin daha da hassas olacağı testlerin ikinci haftası daha da ilginç olacak."

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