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Formula 1 / Son dakika

Mercedes, DAS'ı geliştirmeye devam etmeyi planlıyor

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Mercedes, DAS'ı geliştirmeye devam etmeyi planlıyor
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik
30 Tem 2020 08:33

Mercedes, çift eksenli direksiyon sisteminin (DAS) 2021'de Formula 1'den yasaklanmasına rağmen kendileri için konunun kapanmayacağını, sistemi son ana kadar geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Bu senenin en çok konuşulan teknik yeniliklerinden birisi, Mercedes'in kullanmaya başladığı DAS sistemi oldu.

Bu sistem, pilotların direksiyonu ileri geri hareket ettirerek ön tekerleklerin toe açısını değiştirmesini sağlıyor. Bu sayede aracın sürüş karakteristikleri aynı tur içerisinde farklı noktalarda değiştiriliyor ve lastiklerin daha iyi kontrol edilmesi sağlanıyor.

Red Bull takımı, sistemin kurallara aykırı olduğuna inandığı için protesto etti ancak yarış hakemleri sistemin yasallığını onayladı. Buna rağmen sistemin sadece bu sene kullanılmasına izin verilecek.

Mercedes'in teknik patronu James Allison, yasak gelene kadar sistemi mümkün olduğu kadar çok öğrenebilmek için geliştirmeye devam edeceklerini açıkladı.

Motorsport.com'a konuşan Allison, "Bizim için DAS hâlâ çok yeni bir sistem. Özel olarak ne zaman, nerede ve nasıl fırsatlarla karşılaşabileceğimiz konusu bizim henüz keşfetmemiz gereken şeylerden birisi."

"Bu açıdan sezon ilerledikçe sistemi geliştirmeye devam edeceğiz. Bizim için defter henüz kapanmadı. Gelecek yarışlarda hızlı bir şekilde öğrenmeye devam ederek, sistemden daha fazlasını çıkarmayı umuyoruz." dedi.

 

DAS, Mercedes pilotlarının özellikle sıralama turlarından ve güvenlik aracı sonrasında yeniden start öncesinde lastiklerini ısıtmalarında önemli katkı sağlıyor.

Sezonun ilk 3 yarışında Mercedes baskın bir şekilde kazanırken ne Red Bull, ne de Ferrari onlara ayak uyduramadı.

Takım bu sene art arda 7. takımlar şampiyonluğunu kazanarak sahip olduğu rekoru yenileyecek gibi görünüyor.

Takım patronu Toto Wolff, Macaristan GP'den sonra yaptığı açıklamada Mercedes'in başarısının tek bir şeye bağlı olmadığını söyledi.

Wolff, "Birçok noktanın bir araya gelmesiyle bu başarılar elde ediliyor. Doğru kaynaklara yatırım yapılmasıyla bu başarıldı. Araştırma ve geliştirme çalışmalarından maksimumu alarak yaptığımız yeniliklerin oranı sayesinde bu oldu."

"Temel olarak, takımdaki görev alan insanlarla bu oldu. Her bir jenerasyon takım içerisinde sorumluluk alarak takımın performansına katkı sağladı."

"Sadece mühendislik tarafı değil, her bir alanda böyle oldu. Pazarlama, iletişim, sosyal medya, sponsorluk... Takımı daha başarılı kılan şeyler bunlar."

"Yine de en büyük olduğumuzu düşünerek rehavete kapılmamalıyız çünkü bunu yapınca çok hızlı bir şekilde kaybetmeye başlarsınız." dedi.

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Editör Luke Smith

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