Mercedes: "DAS'ın kaybını 'telafi' etmeliyiz"

FIA, geçen yıl Mercedes tarafından kullanılan DAS sistemini yasaklama kararı aldı ve 2021'de hiçbir takım bu sisteme sahip olamayacak.

Bu sistem temelde lastiklerin daha iyi ısıtılmasına yardımcı oluyordu. Bu sayede hem yarışın ilk turunda hem de sıralama turlarında epey faydalı oluyordu.

Ayrıca 2021'de araçların tabanında ciddi değişiklikler olacak ve takımların aracın aerodinamisini yeni kurallara adapte etmesi gerekecek.

Ek olarak yeni Pirelli lastikleri de geliyor ve takımların yeni lastiklere alışması vakit alacak.

Sözlerine kural değişikliklerini değerlendirerek başlayan Wolff, "Herkes 2022 kural değişikliklerinden bahsediyor, ancak 2021 için de ciddi değişiklikler var."

"2021'de çok fazla yere basma gücü kaybedeceğiz ve aynı şey tüm takımlar için geçerli olacak."

"DAS, lastiklerin ısıtılmasına yardımcı olan iyi bir sistemdi, ancak her ne kadar tam tersi söylense de her derde deva değildi. Yine de DAS'ın kaybını telafi etmemiz gerekiyor."

"Tüm bunların nasıl bir etkiye sahip olacağını göreceğiz. Ancak yönetmelikler nasıl olursa olsun, sadece işinizi yapmalısınız." dedi.