Mercedes: "Dalgalanmanın kaynağı ya pist, ya da ayarlar"

Geçen yıla damgasını vuran ve özellikle Mercedes'i ciddi anlamda etkileyen dalgalanma sorunu, bu sezon itibariyle ortadan kalkmış gibi duruyor.

Ancak takımı yine kötü günler bekliyor olabilir, nitekim Belçika GP'si esnasında hem Lewis Hamilton, hem de George Russell ciddi anlamda sorun yaşadıklarını belirttiler.

Takım şimdi dalgalanmanın dönüşünün sebeplerini araştırıyor, akla gelen ilk ihtimal ise sprint hafta sonu ve yağmur nedeniyle doğru ayarların bulunamamış olması.

Mercedes'in değerlendirme videosunda söz alan Mike Elliott, "Bu hafta sonu bir miktar dalgalanmayla karşılaştık. Her iki pilotun da geri bildirimi bu yöndeydi, veriler de bunu kanıtlıyordu."

"Ancak diğer araçların da biraz dalgalanma yaşadığını görüyorduk, sanırım bunun bir kısmı pistin doğasından kaynaklanıyor."

"Sorun araç performansını kesinlikle etkiliyor, nitekim pilotlar maksimum yol tutuşu yakalamakta, ideal dengeyi tutturmakta ve fren noktalarını doğru ayarlamakta zorlanabiliyor." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

Sözlerine sorunu araştırmaya başladıklarını söyleyerek devam eden Elliott, "Bu, gelecek için üzerinde çalışacağımız bir konu."

"Kendimize sormamız gereken soru, bunun ne kadarının pistten kaynaklandığı ve ne kadarının araç ayarlarından kaynaklandığı, nitekim yağmurlu hafta sonuydu."

"Bunun yanı sıra güncellemelere de iyice bakacağız, ancak şu anda tahminimiz dalgalanmanın ya ayarlardan ya da pistten kaynaklandığı yönünde."

"Her yarış hafta sonuna simülatörde bir miktar çalışma yaparak giriyoruz, böylece aracın genel denge gereksinimlerini, hangi seviyede yere basma gücüne ihtiyacımız olacağını görüyoruz."

"İki sürücü de hafta sonu öncesi rutin çalışmamızı gerçekleştirdi, sonrasında George büyük arka kanadın daha iyi olacağını düşünerek bu yönde tercih yaptı."

"Aracın dengeli sürüşünü tercih ettiği için yarış hafta sonuna bu şekilde başlamayı seçti.

"Normalde iki sürücü yarış hafta sonu boyunca bir araya gelir ama bu hafta sonu oldukça ıslaktı ve ikisi de sahip oldukları aracı oldukça beğendiler." dedi.