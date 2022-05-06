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Formula 1 / Miami GP Haberler

Mercedes: "Dalgalanma sorununu çözmek için deneme yanılma modunda ilerliyoruz"

Mercedes, dalgalanma sorunlarına çare bulmaya çalışırken, araca getirdikleri güncellemelerde hâlâ "deneme yanılma" modunda ilerlediklerini söylüyor.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Mercedes: "Dalgalanma sorununu çözmek için deneme yanılma modunda ilerliyoruz"
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Alman otomobil üreticisi hem Lewis Hamilton hem de George Russell'ın yavaş kalmasına neden olan W13'teki dalgalanma sorununu çözmek için yoğun çaba harcıyor.

Sorun aracı, tasarladıklarından çok daha yüksek seviyede çalıştırmalarına neden oluyor ve bu da değerli tur zamanlarına mâl oluyor.

Mercedes eğer aracı, düzlüklerde veya virajlarda zıplamayacak bir seviyeye indirmesi halinde, performansta önemli bir artış olacağına inanıyor.

Takım patronu Toto Wolff, bu haftanın başında verdiği demeçte, Emilia Romagna GP'den bu yana yaptıkları çalışmalar sayesinde, ilerlemelerini sağlayacak çeşitli yönler bulduklarını açıklamıştı.

Fakat hafta sonu öncesinde yeni Mercedes IWC saatinin lansmanında konuşan Wolff, hemen büyük bir atılım beklemenin doğru olmadığını söyledi.

Wolff'a göre rüzgar tünelinde dalgalanma seviyesini simüle etmek mümkün olmadığı için, durumu toparlayıp toparlamadıklarını anlamanın tek yolu pist üstünde yaptıkları çalışmalar ve denemeler olacak.

Wolff, ”Sadece dalgalanmayı çözmekle kalmayacak bir çözüm bulmaya çalışıyoruz."

"Tabanı toparlayabilir ve daha sert hale getirebilirsiniz fakat bunu yaparken yere basma gücü kaybedersiniz. Aracı daha dengeli hale getirse de biz bu yönü seçmiyoruz."

"Ne yazık ki teste izin verilmediği için her yarış hafta sonu bir tür canlı deney yapıyoruz. Rüzgar tünelinde, pistte gördüğümüz dalgalanmayı sağlayamazsınız. Bu nedenle eski günlerde gibi deneme yanılma yoluyla, durumun gerçek hayatta nasıl olduğuna bakmaya çalışıyoruz."

"Bu yüzden, uzun vadede aracı yukarı kaldırmaktan veya tabanı güçlendirmekten kaynaklı yere basma gücünü kaybetmeden sorunu çözeceğine inandığımız birkaç seçeneğe bakıyoruz."

"Bu hafta sonu gitmemiz gereken yönü bulmamıza yardım edeceğine inandığımız bazı güncellemeler var. Fakat aracın performansı bir gecede ortaya çıkmayacak." dedi.

Mercedes W13 rear detail

Mercedes W13 rear detail

Fotoğraf: Uncredited

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