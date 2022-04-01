Mercedes, dalgalanma sorunu nedeniyle W13’ün gerçek hızını bilmiyor

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Brackley merkezli takım, W13’teki dalgalanma sorunu nedeniyle sezona hayal kırıklığıyla başladı, Ferrari ve Red Bull takımlarıyla mücadele edemedi.

Mercedes’in zemin etkili aracının gelişimini dalgalanma sorununu aşamaması olumsuz etkiledi.

Takımlardan bazıları bu sorunu hızlı bir şekilde aşmayı başarsa da, Mercedes şu ana kadar bunu başaramadı.

Andrew Shovlin, “Bu muhtemelen bir numaralı önceliğimiz. Bu sorun günün sonunda aracı optimum performansta sürmemizi engelliyor.”

“Bilmediğimiz şey, bu sorunu sihirli bir şekilde aşarsak, araç performansı olarak gerçekte nerede olacağımız. Aracımız yeteri kadar hızlı mı değil mi? Şu anda bu soruyu cevaplamak çok zor.” dedi.

Mercedes, gerçek manada ilerleme sağlamasının dalgalanma sorununa sebep olan etmenleri bulmaktan geçtiğini düşünüyor. Takım, bu sorunun aracın düzlükte aşağı yukarı hareketler yapmasından çok daha karmaşık olduğundan şüpheleniyor.

Shovlin, “Temelde bu sorunu daha iyi anlamamız lazım. Bu konuda iyi bir yönde ilerlememizi sağlayan bazı şeyler var ancak o parçaları araca eklemek biraz zaman alacak. Bunun için çok sıkı çalışıyoruz.”

“Diğer takımların bu sorunu bizden daha hızlı çözdüklerinin farkındayız. Bu normalde bizim standartlarımızda değil.”

“Ancak şu anda fabrikadaki tüm gayretler bu sorunu aşmak üzerine. Aynı zamanda normal araç gelişimini etkilemediğinden emin olmaya çalışıyoruz. Ancak şu anda bizi bu durumdan kurtaracak çok fazla çalışma yapıyoruz.” dedi.

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Takımlardan bazıları tabanın bir bölümünü kırpıp, bir miktar yere basma gücünden feragat ederek bu sorunu aşmayı başardılar ancak Mercedes şimdilik orijinal tasarıma sadık kalmış durumda.

Mercedes bu yönde adım atarsa, W13 için planladığı yere basma gücünü kaybedeceğini düşünüyor.

Shovlin, “Dalgalanma sorununu çözebilecekseniz, yere basma gücünden feragat etmenize gerek olmamalı. Şu anda takımların çoğu, az ya da çok birinden feragat ediyor.”

“Bahreyn testlerinde tabanın bir bölümünü kırptık. Bahreyn’de Cuma günü test ettik. Sonuçta elde ettiğimiz şeyin genel olarak daha iyi bir çözüm olduğunu düşünüyoruz. Ancak şu anda yaptığımız şey yaranın üzerine yara bandı yapıştırmak gibi. Sorunu performansı düşürmeden daha etkili bir şekilde çözmemiz gerekiyor.” dedi.

Suudi Arabistan GP’nin ardından sıradaki yarış Avustralya GP öncesinde 2 haftalık boşluk olması, takımın çözüm bulma mücadelesine katkı sağlamış olacak.

Ancak Shovlin, bu konuda tam olarak çözüm bulmaları için çok daha fazla analize ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Shovlin, “İlginç sonuçlar göstermeye başlayan ve pist üstünde doğru yönde adım attığımız bazı şeyler var ancak açıkçası onlar yeterince büyük bir adım değil.”

“Şu anda bizim için en tehlikeli şey, bu sorunu anladığımızı düşünmek olur. Her gün bir şeyler öğreniyoruz. Fabrikada her gün bir şeyler öğreniyoruz.”

“Bu, umarım yakın bir gelecekte üstesinden gelmemiz gereken bir sorun. Karanlıkta bocalamıyoruz ancak hızla ilerlememiz gerekiyor.” dedi.