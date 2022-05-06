Mercedes: "Dalgalanma azaldı fakat piste bağlı olabilir"

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Mercedes, Emilia Romagna GP'nin ardından dalgalanmayı azaltmak amacıyla çeşitli çözümler bulduklarını ve bunları Miami'de test edeceklerini açıklamıştı.

Bu hafta sonu yeni bir ön kanat, arka kanat ve kiriş kanat güncellemeleri var. Mercedes pilotları bu güncellemelerin etkisini küçümsemişlerdi ancak durum pek de öyle görünmüyor.

İlk antrenman seansında George Russell, lider Charles Leclerc'in 0.071 saniye gerisinde ikinci en iyi zamanı yaptı ve hafta sonuna umut verici şekilde başladı.

Mercedes'ten Andrew Shovlin'e ilk seanstaki performansları soruldu.

Shovlin bunun üzerine şöyle dedi: "İstediğimiz seviyeye ulaştığımızı söylemesek de hafta sonunun başlangıcı cesaret verici."

"Aracımızda yeni bir ön ve arka kanat da dahil olmak üzere pek çok yeni ve verimli parça var."

"Ayrıca W13 şu anda, ağırlığını yavaş yavaş azaltmamıza rağmen henüz istediğimiz ağırlık seviyesinde değil."

"Fakat aracımızın iyi çalıştığını görebiliyoruz. "

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Yine de sakin kalıyoruz çünkü Imola'da lastik ısıtmada sorun yaşamıştık, burada ise aşırı ısınmadan kaynaklanan sorunlar olabilir. Yani bunları çözdüğümüz konusunda emin değilim ve daha şimdiden sevinemeyiz. Atmamız gereken bazı adımlar olduğunu biliyoruz."

"Dalgalanmaya gelirsek, yüksek hızlarda dalgalanma problemi devam ediyor ancak artık daha az seviyede. Fakat bu, piste bağlı olarak daha güçlü veya daha zayıf olabilir ve bunun tam olarak neye bağlı olduğunu, örneğin Cidde'de neden bunun Bahreyn'den daha belirgin olduğunu henüz tam olarak çözemedik. Üzerinde çalışmaya devam ediyoruz fakat aracımız Miami'de daha iyi çalışıyor gibi görünüyor."

"Durum, aracı ayarlamak için sadece bir antrenman seansına sahip olduğumuz Imola'dan daha iyi. W13'ü ayarlamak çok zor olduğu için bizi olumsuz etkilemişti."

Son olarak hedefleriyle ilgili soruya Shovlin, "Minimum hedefimiz sıralama turlarında son bölüme kalmak olacak. Muhtemelen pole pozisyonu için savaşmamız mümkün değil."

"Önümüzde yapılacak çok iş olduğunu biliyoruz fakat adım adım ilerlemeye devam edeceğiz.” dedi.