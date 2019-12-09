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Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Daimler'in harcamasını azaltırsa F1'de uzun vadeli kalabilir

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Mercedes, Daimler'in harcamasını azaltırsa F1'de uzun vadeli kalabilir
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Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
9 Ara 2019 10:13

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, ana şirket Daimler'in F1 için giderlerini azaltabilirse Mercedes'in F1'de uzun vadeli kalabileceğini söyledi.

Bu sene başında yayınlanan bütçelerde, Daimler'in Mercedes bütçesine 40 milyon pound civarında katkısının olduğu, takımın bütçesinin çoğunun sponsorluklardan ve F1 ödül gelirlerinden sağlandığı ortaya çıkmıştı.

Mercedes, gelecek sezonun ardından yeni dönemde F1'den çekilmek istediğine dair bir işarette bulunmadı ancak özellikle McLaren'a motor tedarik edeceğinin açıklanmasının ardından Mercedes'in çekileceği iddialar arasında.

Geçen hafta sonu Daimler'in üst düzey isimleri Abu Dhabi'deydi. Yönetim kurulu üyelerinden Britta Seeger, podyuma çıkarak markalar kupasını aldı.

Wolff, Mercedes'in son 6 senede kazandığı şampiyonlukların markaya değer kattığını ve devam etme şanslarının olduğunu söyledi ancak yine de garanti vermedi.

Wolff, "Ben, Daimler'in motor sporları aktivitelerinden sorumlu olan insanım. Ancak aynı zamanda otomobil endüstrisinin de değiştiğini, her türlü aktiviteye bakmamız gerektiğini ilk bilenlerden birisiyim."

"Formula 1 ve motor sporlarının bizim DNA'mızın bir parçası olduğuna inanıyorum. İlk Mercedes aracı, yarış otomobiliydi."

"Daha verimli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Sağlam bir iş modelimiz olmalı. Daimler'in çalışmalarımıza katkısını azaltmamız lazım. Bunu başarabilirsek, uzun vadede Formula 1'de kalabiliriz." dedi.

Mercedes F1 fabrika takımı, 2010'da Brawn GP satın alınarak 55 yıl aradan sonra F1'e dönmüştü. İlk yarış zaferini 2012'de alan takım, 2014'ten bu yana tüm şampiyonlukları kazandı.

Böylece Mercedes, 2010'dan bu yana katıldığı yarışlarda 12 şampiyonluk, 93 yarış zaferi, 100'den fazla pole pozisyonu ve yaklaşık 200 podyum kazandı.

Wolff, "F1, Daimler grubunun en iyi dönüş sağladığı yatırımlardan birisi oldu. 1 milyarın üzerinde dönüş sağladık. Ancak günün sonunda her şey markaya bağlı."

"Yaptığımız şey hem çok eğlenceli hem de teknolojik açıdan çok faydalı. Şu anda en verimli hibrit motorlara sahibiz ve markaya sportif açıdan iyi bir imaj sağlıyoruz."

"2014'te başlayan başarı yolculuğumuzdan bu yana, Mercedes için farklı bir marka imajı oluşturduk."

"Tabii ki yol araçları, stil ve teknoloji en önemli parçalar ancak Formula 1'de aldığımız zaferler de marka algısına küçük de olsa katkı sağladı."

"Bu yüzden yönetim kurulu üyelerimiz burada. Burası, Daimler'in fayda sağladığı olumlu çalışmalardan birisi." dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10

Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

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Editör Scott Mitchell

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