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Formula 1 Haberler

Mercedes, cuma performansına rağmen temkinli

Mercedes'ten Andrew Shovlin, güçlü bir cuma günü geçirmelerine rağmen kesin yorumlarda bulunmak istemiyor.

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Mercedes, cuma performansına rağmen temkinli
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Mercedes cuma günü ıslak zeminde geçen antrenman turlarında en hızlı takım olmayı başardı ve dikkatleri üzerine çekti.

Bazıları hemen Mercedes'i favori olarak gösterse de, Alman üretici temkinli kalıyor ve en hızlı turlarını yeni set lastikle attıklarına dikkat çekiyor.

Andrew Shovlin, "Suzuka'ya geri dönmek ve bu kadar çok taraftarın, yağmura aldırış etmeden antrenman seanslarından keyif aldığını görmek harika."

"Hızlı tur için en iyi zamanı kaçırdığımız için sabah seansı bizim için pek iyi geçmedi. Ayrıca arka lastiklerin aşınması ve sıcaklıkları ile ilgili sorunlar vardı."

"İki seans arasında bazı ayar değişiklikleri yaptık ve araç öğleden sonra bölümünde gayet iyi bir noktadaydı."

"Sürelerimiz en hızlı turlarını yeni lastiklerle attığı için zaman tablosu adil görünmüyor fakat Red Bull ve Ferrari'ye kıyasla tempo anlamında iyi bir noktadayız."

"Cumartesi günü sıralama turlarının kuru zeminde geçmesini, pazar günkü yarışın da yine büyük ihtimalle kuru zeminde yapılmasını bekliyoruz."

"Bugün her iki antrenman da yağmurlu geçtiği için, kurallar son antrenmanda fazladan bir takım kuru zemin lastiği kullanmamızı mümkün kılıyor."

"Fakat bu, hem boş hem de dolu depoyla sürüş yapacağımız için çok yoğun bir saat geçireceğimiz anlamına da geliyor." dedi.

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