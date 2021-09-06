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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Mercedes, cuma günü yaşadıklarının ardından performans anlamında geride kaldıklarını hissetmiş

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Mercedes, Hollanda Grand Prix'si hafta sonunda Formula 1 şampiyonluk rakipleri Red Bull'a karşı performans anlamında biraz geride kaldıklarını düşünüyor.

Mercedes, cuma günü yaşadıklarının ardından performans anlamında geride kaldıklarını hissetmiş

Max Verstappen Pazar günü Zandvoort'ta yapılan yarışı Red Bull adına kazanmak ve sürücüler şampiyonasında Lewis Hamilton'ın önünde liderliğe geri dönmek için Grand Prix'yi kontrolü altında tuttu.

Hamilton ve Mercedes, en iyi erken pitle öne geçme, iki kez erken pite girme ve liderliği alma çabalarına rağmen Verstappen'in yarış temposuna cevap vermekte zorlandı.

Birinci antrenmanda uzun kırmızı bayrakta ve ikinci antrenmanda güç ünitesi arızasından dolayı Cuma günü düzgün sürüş yapma şansına sahip olmayan Hamilton için ikincilik iyi bir geri dönüş oldu.

Mercedes pist üzeri mühendis şefi Andrew Shovlin yarıştan sonra bazı aksaklıkların takımı Red Bull'a karşı geride yaşadığını açıkladı.

''Sıralamaya girerken bile böyleydi çünkü birinci bölümde orta hamur lastiklerle yarışmıştık ve sonrasında ikinci bölüme girerken çıkan kırmızı bayrak nedeniyle soğuk lastiklerleydik. Sıcak lastiklerle tur atmak için oldukça geç olmuştu.''

''Bu yüzden de biraz yakalamaca oynuyorduk. Sıralamalarda yaklaşabildiğimizi görmek cesaretlendiriciydi. Max'in mükemmel turu atmadığını biliyorum.''

''Ancak hafta sonu, performans anlamında biraz düşük kaldık ve yakalamaya çalışıyorduk. Onları yenebilmek için her şeyi yapmaya çalışıyorduk.''

Takımlar ve sürücüler için oval üçüncü virajın yeni olmasıyla, Mercedes ikinci ve üçüncü virajlarda bazı sıkıntılar yaşadı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12, and Lewis Hamilton, Mercedes W12

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12, and Lewis Hamilton, Mercedes W12

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Shovlin, Mercedes'in Zandvoort'ta hafta sonuna simülatörde hazırlandıkları dengedense, farklı bir dengeyle karşılaştığını açıkladı.

''Oval viraj alışılmadıktı, özellikle ikinci ve üçüncü virajda art arda gelişi zorluydu.''

''Bazı faktörler aracımız için fazla spesifikti ve bu da işi zorlaştırdı. Ancak aynı zamanda simülasyon çalışmaları yaparken pisti bir kez anladığınızda, bunu iyi şekilde kopyalayabilmek için simülatördeki ayarları nasıl kuracağınızı biliyorsunuz.''

''Simülatörde sahip olduğumuz denge, Cuma günü buraya gelip, aracı çalıştırdığımızdakinden oldukça farklıydı. Bu nedenle ayarlar açısında normalde yaptığımızdan daha fazla değişiklik yapmak zorunda kaldık.''

''Bence biraz daha fazla bilgiyle gelecek sene kolay olacak. Ancak bunun bazı nedenleri çok bilmediğimiz yeni bir piste gelmekti.''

Mercedes takım patronu Toto Wolff, performans avantajına sahip olmayı beklediklerini ancak Red Bull'u yenmek için sürekli olarak mükemmel iş çıkarmaları gerektiğini söyledi.

''Sürekli olarak en iyi performansımızı çıkarmalıyız.''

''Bu küçük kusurlarla birlikte, ikinci antrenmanda düzgün şekilde sürüş yapamamak ve yarışın yönetimi gibi. En iyi şampiyonayı kazanabilmek için en iyi performansımızı göstermeliyiz.''

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